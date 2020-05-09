|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|30,97
|1,14
|- 37,36
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|24,74
|0,86
|- 37,03
|Золото (доллар/унция)
|1713,9
|-12,3
|195,8
|Индексы
|Dow-Jones
|24 331,32
|455,43
|- 4 313,94
|S&P 500
|2 929,8
|48,61
|- 310,22
|Nasdaq
|9 121,32
|141,66
|114,7
|Nikkei
|20 179,09
|119,34
|- 3 495,98
|Dax
|10 904,48
|145,21
|- 2 432,63
|FTSE 100
|5 935,98
|0
|- 1 708,92
|CAC 40
|4 549,64
|48,2
|- 1 487,45
|Shanghai Composite
|2 895,34
|- 2,4
|- 137,99
|Bist 100
|97 835,5
|- 563,31
|- 15 848,1
|RTS
|1 136,34
|9,86
|- 413,06
|Валюта
|USD/EUR
|1,0845
|0,0011
|- 0,0353
|USD/GBP
|1,2435
|0,0049
|- 0,0678
|JPY/USD
|106,73
|0,34
|- 2,43
|RUB/USD
|73,5679
|- 0,412
|11,4304
|TRY/USD
|7,0955
|- 0,0059
|1,1461
|CNY/USD
|7,0742
|- 0,0008
|0,0945
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2020)
https://report.az/storage/news/973c3a8a3b740eec66b2ee4ab9eac24b/c44a7eb6-ffc3-43d9-af1a-934c78ef8ecd_292.jpg
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