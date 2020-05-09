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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 30,97 1,14 - 37,36
Нефть WTI (доллар/баррель) 24,74 0,86 - 37,03
Золото (доллар/унция) 1713,9 -12,3 195,8
Индексы
Dow-Jones 24 331,32 455,43 - 4 313,94
S&P 500 2 929,8 48,61 - 310,22
Nasdaq 9 121,32 141,66 114,7
Nikkei 20 179,09 119,34 - 3 495,98
Dax 10 904,48 145,21 - 2 432,63
FTSE 100 5 935,98 0 - 1 708,92
CAC 40 4 549,64 48,2 - 1 487,45
Shanghai Composite 2 895,34 - 2,4 - 137,99
Bist 100 97 835,5 - 563,31 - 15 848,1
RTS 1 136,34 9,86 - 413,06
Валюта
USD/EUR 1,0845 0,0011 - 0,0353
USD/GBP 1,2435 0,0049 - 0,0678
JPY/USD 106,73 0,34 - 2,43
RUB/USD 73,5679 - 0,412 11,4304
TRY/USD 7,0955 - 0,0059 1,1461
CNY/USD 7,0742 - 0,0008 0,0945
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