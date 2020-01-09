Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2020)

9 января, 2020 09:43

https://report.az/storage/news/e41c4ef00ab8292f5b346745196df32c/e40d6e31-6368-4f27-91e5-866600cae4d4_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 65,88 -3,30 -2,45 Нефть WTI (доллар/баррель) 60,10 -3,39 -1,67 Золото (доллар/унция) 1 559,90 -32,60 41,80 Индексы Dow-Jones 28 745,09 161,41 99,83 S&P 500 3 253,05 15,87 13,03 Nasdaq 9 129,24 60,66 122,62 Nikkei 23 669,04 379,72 -6,03 Dax 13 320,18 93,35 -16,93 FTSE 100 7 574,93 1,08 -69,97 CAC 40 6 031,00 18,65 -6,09 Shanghai Composite 3 081,36 -5,77 48,03 Bist 100 112 876,06 276,14 -807,54 RTS 1 589,08 20,73 39,68 Валюта USD/EUR 1,1114 -0,0034 -0,0084 USD/GBP 1,3106 -0,0019 -0,0007 JPY/USD 109,2000 0,8600 0,0400 RUB/USD 61,2120 -0,8800 -0,9255 TRY/USD 5,9183 -0,0486 -0,0311 CNY/USD 6,9291 -0,0158 -0,0506