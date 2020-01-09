|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|65,88
|-3,30
|-2,45
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|60,10
|-3,39
|-1,67
|Золото (доллар/унция)
|1 559,90
|-32,60
|41,80
|Индексы
|Dow-Jones
|28 745,09
|161,41
|99,83
|S&P 500
|3 253,05
|15,87
|13,03
|Nasdaq
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|-6,03
|Dax
|13 320,18
|93,35
|-16,93
|FTSE 100
|7 574,93
|1,08
|-69,97
|CAC 40
|6 031,00
|18,65
|-6,09
|Shanghai Composite
|3 081,36
|-5,77
|48,03
|Bist 100
|112 876,06
|276,14
|-807,54
|RTS
|1 589,08
|20,73
|39,68
|Валюта
|USD/EUR
|1,1114
|-0,0034
|-0,0084
|USD/GBP
|1,3106
|-0,0019
|-0,0007
|JPY/USD
|109,2000
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|0,0400
|RUB/USD
|61,2120
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|-0,9255
|TRY/USD
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|-0,0486
|-0,0311
|CNY/USD
|6,9291
|-0,0158
|-0,0506
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2020)
https://report.az/storage/news/e41c4ef00ab8292f5b346745196df32c/e40d6e31-6368-4f27-91e5-866600cae4d4_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости