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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 65,88 -3,30 -2,45
Нефть WTI (доллар/баррель) 60,10 -3,39 -1,67
Золото (доллар/унция) 1 559,90 -32,60 41,80
Индексы
Dow-Jones 28 745,09 161,41 99,83
S&P 500 3 253,05 15,87 13,03
Nasdaq 9 129,24 60,66 122,62
Nikkei 23 669,04 379,72 -6,03
Dax 13 320,18 93,35 -16,93
FTSE 100 7 574,93 1,08 -69,97
CAC 40 6 031,00 18,65 -6,09
Shanghai Composite 3 081,36 -5,77 48,03
Bist 100 112 876,06 276,14 -807,54
RTS 1 589,08 20,73 39,68
Валюта
USD/EUR 1,1114 -0,0034 -0,0084
USD/GBP 1,3106 -0,0019 -0,0007
JPY/USD 109,2000 0,8600 0,0400
RUB/USD 61,2120 -0,8800 -0,9255
TRY/USD 5,9183 -0,0486 -0,0311
CNY/USD 6,9291 -0,0158 -0,0506
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