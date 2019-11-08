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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,16 0,47 8,36
Нефть WTI (доллар/баррель) 56,92 0,6 11,51
Золото (доллар/унция) 1 470,00 -22,70 188,70
Индексы
Dow-Jones 27 674,80 182,24 4 347,34
S&P 500 3 085,18 8,40 578,33
Nasdaq 8 434,52 23,89 1 799,24
Nikkei 23 371,45 91,75 3 356,68
Dax 13 289,46 109,57 2 730,50
FTSE 100 7 406,41 9,76 678,28
CAC 40 5 890,99 24,25 1 160,30
Shanghai Composite 2 989,24 19,43 495,34
Bist 100 103 544,38 2 400,64 12 273,90
RTS 1 487,03 15,65 418,31
Валюта
USD/EUR 1,1050 -0,0009 -0,0417
USD/GBP 1,2815 -0,0029 0,0061
JPY/USD 109,2500 0,5500 -0,4400
RUB/USD 63,5650 -0,2106 -5,7864
TRY/USD 5,7587 -0,0019 0,4693
CNY/USD 6,9770 -0,0444 0,0985
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