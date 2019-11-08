Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2019)

8 ноября, 2019 10:07

https://report.az/storage/news/ed292ef4dcbf384f46c1d79f4910a086/c4bdc994-e308-467c-bacf-9fcc5e27d413_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 62,16 0,47 8,36 Нефть WTI (доллар/баррель) 56,92 0,6 11,51 Золото (доллар/унция) 1 470,00 -22,70 188,70 Индексы Dow-Jones 27 674,80 182,24 4 347,34 S&P 500 3 085,18 8,40 578,33 Nasdaq 8 434,52 23,89 1 799,24 Nikkei 23 371,45 91,75 3 356,68 Dax 13 289,46 109,57 2 730,50 FTSE 100 7 406,41 9,76 678,28 CAC 40 5 890,99 24,25 1 160,30 Shanghai Composite 2 989,24 19,43 495,34 Bist 100 103 544,38 2 400,64 12 273,90 RTS 1 487,03 15,65 418,31 Валюта USD/EUR 1,1050 -0,0009 -0,0417 USD/GBP 1,2815 -0,0029 0,0061 JPY/USD 109,2500 0,5500 -0,4400 RUB/USD 63,5650 -0,2106 -5,7864 TRY/USD 5,7587 -0,0019 0,4693 CNY/USD 6,9770 -0,0444 0,0985