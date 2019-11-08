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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2019)
https://report.az/storage/news/ed292ef4dcbf384f46c1d79f4910a086/c4bdc994-e308-467c-bacf-9fcc5e27d413_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости