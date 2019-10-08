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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 58,35 -0,02 4,55
Нефть WTI (доллар/баррель) 52,75 -0,06 7,34
Золото (доллар/унция) 1 504,40 -8,50 223,10
Индексы
Dow-Jones 26 478,02 -95,70 3 150,56
S&P 500 2 938,79 -13,22 7,00
Nasdaq 7 956,29 -26,18 1 321,01
Nikkei 21 375,25 -34,95 1 360,48
Dax 12 097,43 84,62 1 538,47
FTSE 100 7 197,88 42,50 469,75
CAC 40 5 521,61 33,29 790,92
Shanghai Composite 2 905,19 0,00 411,29
Bist 100 102 993,20 -470,32 11 722,72
RTS 1 320,25 8,60 251,53
Валюта
USD/EUR 1,0971 -0,0008 -0,0488
USD/GBP 1,2293 -0,0038 -0,0461
JPY/USD 107,1400 0,2000 -2,5500
RUB/USD 64,9837 0,3140 -4,3677
TRY/USD 5,8324 0,1335 0,5430
CNY/USD 7,1483 0,0000 0,2698
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