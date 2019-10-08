Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2019)

8 октября, 2019 10:55

https://report.az/storage/news/c86739542fc699dab12a1a6fe4724c3f/c48b3974-aba1-4a58-98b4-cb0bf0a5eb40_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 58,35 -0,02 4,55 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,75 -0,06 7,34 Золото (доллар/унция) 1 504,40 -8,50 223,10 Индексы Dow-Jones 26 478,02 -95,70 3 150,56 S&P 500 2 938,79 -13,22 7,00 Nasdaq 7 956,29 -26,18 1 321,01 Nikkei 21 375,25 -34,95 1 360,48 Dax 12 097,43 84,62 1 538,47 FTSE 100 7 197,88 42,50 469,75 CAC 40 5 521,61 33,29 790,92 Shanghai Composite 2 905,19 0,00 411,29 Bist 100 102 993,20 -470,32 11 722,72 RTS 1 320,25 8,60 251,53 Валюта USD/EUR 1,0971 -0,0008 -0,0488 USD/GBP 1,2293 -0,0038 -0,0461 JPY/USD 107,1400 0,2000 -2,5500 RUB/USD 64,9837 0,3140 -4,3677 TRY/USD 5,8324 0,1335 0,5430 CNY/USD 7,1483 0,0000 0,2698