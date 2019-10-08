|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|58,35
|-0,02
|4,55
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|52,75
|-0,06
|7,34
|Золото (доллар/унция)
|1 504,40
|-8,50
|223,10
|Индексы
|Dow-Jones
|26 478,02
|-95,70
|3 150,56
|S&P 500
|2 938,79
|-13,22
|7,00
|Nasdaq
|7 956,29
|-26,18
|1 321,01
|Nikkei
|21 375,25
|-34,95
|1 360,48
|Dax
|12 097,43
|84,62
|1 538,47
|FTSE 100
|7 197,88
|42,50
|469,75
|CAC 40
|5 521,61
|33,29
|790,92
|Shanghai Composite
|2 905,19
|0,00
|411,29
|Bist 100
|102 993,20
|-470,32
|11 722,72
|RTS
|1 320,25
|8,60
|251,53
|Валюта
|USD/EUR
|1,0971
|-0,0008
|-0,0488
|USD/GBP
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|-0,0461
|JPY/USD
|107,1400
|0,2000
|-2,5500
|RUB/USD
|64,9837
|0,3140
|-4,3677
|TRY/USD
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|0,1335
|0,5430
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|7,1483
|0,0000
|0,2698
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2019)
https://report.az/storage/news/c86739542fc699dab12a1a6fe4724c3f/c48b3974-aba1-4a58-98b4-cb0bf0a5eb40_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости