Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2020)

8 мая, 2020 09:32

https://report.az/storage/news/7c597780016858a5d11aa4749f98c551/62276840-9e10-4424-8130-b4a502b8e711_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 29,83 0,11 - 38,50 Нефть WTI (доллар/баррель) 23,88 - 0,11 - 37,89 Золото (доллар/унция) 1 726,20 37,70 208,10 Индексы Dow-Jones 23 875,89 211,25 - 4 769,37 S&P 500 2 881,19 32,77 - 358,83 Nasdaq 8 979,66 125,27 - 26,96 Nikkei 20 059,75 440,40 - 3 615,32 Dax 10 759,27 153,07 - 2 577,84 FTSE 100 5 935,98 82,22 - 1 708,92 CAC 40 4 501,44 68,06 - 1 535,65 Shanghai Composite 2 897,74 19,60 - 135,59 Bist 100 98 398,81 -238,63 - 15 284,79 RTS 1 126,48 15,05 - 422,92 Валюта USD/EUR 1,0845 0,0050 - 0,0353 USD/GBP 1,2386 0,0012 - 0,0727 JPY/USD 106,3900 0,3500 - 2,7700 RUB/USD 73,9799 - 0,4663 11,8424 TRY/USD 7,1014 - 0,0829 1,1520 CNY/USD 7,0750 - 0,1093 0,0953

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