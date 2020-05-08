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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 29,83 0,11 - 38,50
Нефть WTI (доллар/баррель) 23,88 - 0,11 - 37,89
Золото (доллар/унция) 1 726,20 37,70 208,10
Индексы
Dow-Jones 23 875,89 211,25 - 4 769,37
S&P 500 2 881,19 32,77 - 358,83
Nasdaq 8 979,66 125,27 - 26,96
Nikkei 20 059,75 440,40 - 3 615,32
Dax 10 759,27 153,07 - 2 577,84
FTSE 100 5 935,98 82,22 - 1 708,92
CAC 40 4 501,44 68,06 - 1 535,65
Shanghai Composite 2 897,74 19,60 - 135,59
Bist 100 98 398,81 -238,63 - 15 284,79
RTS 1 126,48 15,05 - 422,92
Валюта
USD/EUR 1,0845 0,0050 - 0,0353
USD/GBP 1,2386 0,0012 - 0,0727
JPY/USD 106,3900 0,3500 - 2,7700
RUB/USD 73,9799 - 0,4663 11,8424
TRY/USD 7,1014 - 0,0829 1,1520
CNY/USD 7,0750 - 0,1093 0,0953
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