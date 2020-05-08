|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|29,83
|0,11
|- 38,50
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|23,88
|- 0,11
|- 37,89
|Золото (доллар/унция)
|1 726,20
|37,70
|208,10
|Индексы
|Dow-Jones
|23 875,89
|211,25
|- 4 769,37
|S&P 500
|2 881,19
|32,77
|- 358,83
|Nasdaq
|8 979,66
|125,27
|- 26,96
|Nikkei
|20 059,75
|440,40
|- 3 615,32
|Dax
|10 759,27
|153,07
|- 2 577,84
|FTSE 100
|5 935,98
|82,22
|- 1 708,92
|CAC 40
|4 501,44
|68,06
|- 1 535,65
|Shanghai Composite
|2 897,74
|19,60
|- 135,59
|Bist 100
|98 398,81
|-238,63
|- 15 284,79
|RTS
|1 126,48
|15,05
|- 422,92
|Валюта
|USD/EUR
|1,0845
|0,0050
|- 0,0353
|USD/GBP
|1,2386
|0,0012
|- 0,0727
|JPY/USD
|106,3900
|0,3500
|- 2,7700
|RUB/USD
|73,9799
|- 0,4663
|11,8424
|TRY/USD
|7,1014
|- 0,0829
|1,1520
|CNY/USD
|7,0750
|- 0,1093
|0,0953
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2020)
https://report.az/storage/news/7c597780016858a5d11aa4749f98c551/62276840-9e10-4424-8130-b4a502b8e711_292.jpg
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