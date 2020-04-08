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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 31,87 -1,18 -36,46
Нефть WTI (доллар/баррель) 23,63 23,63 -38,14
Золото (доллар/унция) 1683,7 -31,3 165,6
Индексы 0 0
Dow-Jones 22653,86 -26,13 -5991,4
S&P 500 2659,41 -4,27 -580,61
Nasdaq 7887,26 -25,98 -1119,36
Nikkei 18950,18 281,69 -4724,89
Dax 10356,7 281,53 -2980,41
FTSE 100 5704,45 122,06 -1940,45
CAC 40 4438,27 92,13 -1598,82
Shanghai Composite 2820,76 8,62 -212,57
Bist 100 92628,66 557,53 -21054,94
RTS 1094,56 11,13 -454,84
Валюта 0 0
USD/EUR 1,0892 0,0069 -0,0306
USD/GBP 1,2332 0,0058 -0,0781
JPY/USD 109,08 0,28 -0,08
RUB/USD 75,5453 0,0268 13,4078
TRY/USD 6,7645 -0,0047 0,8151
CNY/USD 7,0457 -0,031 0,066
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