|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|31,87
|-1,18
|-36,46
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|23,63
|23,63
|-38,14
|Золото (доллар/унция)
|1683,7
|-31,3
|165,6
|Индексы
|0
|0
|Dow-Jones
|22653,86
|-26,13
|-5991,4
|S&P 500
|2659,41
|-4,27
|-580,61
|Nasdaq
|7887,26
|-25,98
|-1119,36
|Nikkei
|18950,18
|281,69
|-4724,89
|Dax
|10356,7
|281,53
|-2980,41
|FTSE 100
|5704,45
|122,06
|-1940,45
|CAC 40
|4438,27
|92,13
|-1598,82
|Shanghai Composite
|2820,76
|8,62
|-212,57
|Bist 100
|92628,66
|557,53
|-21054,94
|RTS
|1094,56
|11,13
|-454,84
|Валюта
|0
|0
|USD/EUR
|1,0892
|0,0069
|-0,0306
|USD/GBP
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|0,0058
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|JPY/USD
|109,08
|0,28
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|RUB/USD
|75,5453
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|13,4078
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|-0,0047
|0,8151
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|-0,031
|0,066
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2020)
https://report.az/storage/news/55c55275fcd4cb8220ed5a61cc7554e4/2b7e0d00-7823-449a-b249-b9acdab44119_292.jpg
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