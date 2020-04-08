Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2020)

8 апреля, 2020 09:22

https://report.az/storage/news/55c55275fcd4cb8220ed5a61cc7554e4/2b7e0d00-7823-449a-b249-b9acdab44119_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 31,87 -1,18 -36,46 Нефть WTI (доллар/баррель) 23,63 23,63 -38,14 Золото (доллар/унция) 1683,7 -31,3 165,6 Индексы 0 0 Dow-Jones 22653,86 -26,13 -5991,4 S&P 500 2659,41 -4,27 -580,61 Nasdaq 7887,26 -25,98 -1119,36 Nikkei 18950,18 281,69 -4724,89 Dax 10356,7 281,53 -2980,41 FTSE 100 5704,45 122,06 -1940,45 CAC 40 4438,27 92,13 -1598,82 Shanghai Composite 2820,76 8,62 -212,57 Bist 100 92628,66 557,53 -21054,94 RTS 1094,56 11,13 -454,84 Валюта 0 0 USD/EUR 1,0892 0,0069 -0,0306 USD/GBP 1,2332 0,0058 -0,0781 JPY/USD 109,08 0,28 -0,08 RUB/USD 75,5453 0,0268 13,4078 TRY/USD 6,7645 -0,0047 0,8151 CNY/USD 7,0457 -0,031 0,066

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров