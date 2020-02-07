|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,11
|-1,04
|-13,22
|Нефть WTI(доллар/баррель)
|51,06
|-0,72
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|1 570,10
|11,90
|52,00
|Индексы
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|29 379,77
|88,92
|734,51
|S&P 500
|3 345,78
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|Nasdaq
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|150,88
|Dax
|13 574,82
|96,49
|237,71
|FTSE 100
|7 504,79
|22,31
|-140,11
|CAC 40
|6 038,18
|52,78
|1,09
|Shanghai Composite
|2 849,51
|3,61
|-183,82
|Bist 100
|122 283,88
|-36,89
|8 600,28
|RTS
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|0,0000
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2020) Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2020)
https://report.az/storage/news/9995633dae5ec9270bfc699ff5379fa2/8e40d4f7-ed9c-49d1-8211-51992ff5de8e_292.jpg
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