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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2020)
Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2020)
Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)55,11-1,04-13,22
Нефть WTI(доллар/баррель)51,06-0,72-10,71
Золото(доллар/унция)1 570,1011,9052,00
Индексы
Dow-Jones29 379,7788,92734,51
S&P 5003 345,7811,09105,76
Nasdaq9 572,1663,48565,54
Nikkei23 825,95-16,31150,88
Dax13 574,8296,49237,71
FTSE 1007 504,7922,31-140,11
CAC 406 038,1852,781,09
Shanghai Composite2 849,513,61-183,82
Bist 100122 283,88-36,898 600,28
RTS1 539,42-21,06-9,98
Валюта
USD/EUR1,0981-0,0016-0,0217
USD/GBP1,2937-0,0050-0,0176
JPY/USD109,9100-0,05000,7500
RUB/USD63,26170,44271,1242
TRY/USD5,98730,00330,0379
CNY/USD6,97970,01790,0000
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