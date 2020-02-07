Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2020)

7 февраля, 2020 09:23

https://report.az/storage/news/9995633dae5ec9270bfc699ff5379fa2/8e40d4f7-ed9c-49d1-8211-51992ff5de8e_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,11 -1,04 -13,22 Нефть WTI(доллар/баррель) 51,06 -0,72 -10,71 Золото(доллар/унция) 1 570,10 11,90 52,00 Индексы Dow-Jones 29 379,77 88,92 734,51 S&P 500 3 345,78 11,09 105,76 Nasdaq 9 572,16 63,48 565,54 Nikkei 23 825,95 -16,31 150,88 Dax 13 574,82 96,49 237,71 FTSE 100 7 504,79 22,31 -140,11 CAC 40 6 038,18 52,78 1,09 Shanghai Composite 2 849,51 3,61 -183,82 Bist 100 122 283,88 -36,89 8 600,28 RTS 1 539,42 -21,06 -9,98 Валюта USD/EUR 1,0981 -0,0016 -0,0217 USD/GBP 1,2937 -0,0050 -0,0176 JPY/USD 109,9100 -0,0500 0,7500 RUB/USD 63,2617 0,4427 1,1242 TRY/USD 5,9873 0,0033 0,0379 CNY/USD 6,9797 0,0179 0,0000

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