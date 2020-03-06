Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2020)

6 марта, 2020 09:41

https://report.az/storage/news/3ba6fc6a20243d21325d3c7dabdf3ad4/ec49a92f-eeef-471f-ba93-17f42d968df4_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 49,48 -2,36 -18,85 Нефть WTI (доллар/баррель) 45,47 -1,89 -16,30 Золото (доллар/унция) 1 670,60 30,60 152,50 Индексы Dow-Jones 26 121,28 -969,58 -2 523,98 S&P 500 3 023,94 -106,18 -216,08 Nasdaq 8 738,59 -279,50 -268,03 Nikkei 20 708,78 -542,79 -2 966,29 Dax 11 944,72 -182,97 -1 392,39 FTSE 100 6 705,43 -110,16 -939,47 CAC 40 5 361,10 -103,79 -675,99 Shanghai Composite 3 041,65 -12,26 8,32 Bist 100 111 815,08 1 029,70 -1 868,52 RTS 1 323,82 -24,37 -225,58 Валюта USD/EUR 1,1238 0,0101 0,0040 USD/GBP 1,2963 0,0093 -0,0150 JPY/USD 105,7600 -1,5700 -3,4000 RUB/USD 67,6756 1,3984 5,5381 TRY/USD 6,1214 0,0298 0,1720 CNY/USD 6,9561 0,0173 -0,0236

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