|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|49,48
|-2,36
|-18,85
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|45,47
|-1,89
|-16,30
|Золото (доллар/унция)
|1 670,60
|30,60
|152,50
|Индексы
|Dow-Jones
|26 121,28
|-969,58
|-2 523,98
|S&P 500
|3 023,94
|-106,18
|-216,08
|Nasdaq
|8 738,59
|-279,50
|-268,03
|Nikkei
|20 708,78
|-542,79
|-2 966,29
|Dax
|11 944,72
|-182,97
|-1 392,39
|FTSE 100
|6 705,43
|-110,16
|-939,47
|CAC 40
|5 361,10
|-103,79
|-675,99
|Shanghai Composite
|3 041,65
|-12,26
|8,32
|Bist 100
|111 815,08
|1 029,70
|-1 868,52
|RTS
|1 323,82
|-24,37
|-225,58
|Валюта
|USD/EUR
|1,1238
|0,0101
|0,0040
|USD/GBP
|1,2963
|0,0093
|-0,0150
|JPY/USD
|105,7600
|-1,5700
|-3,4000
|RUB/USD
|67,6756
|1,3984
|5,5381
|TRY/USD
|6,1214
|0,0298
|0,1720
|CNY/USD
|6,9561
|0,0173
|-0,0236
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2020)
https://report.az/storage/news/3ba6fc6a20243d21325d3c7dabdf3ad4/ec49a92f-eeef-471f-ba93-17f42d968df4_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2020) 06 марта, 2020 / 09:49
- В этом году прогнозируется самый низкий рост мирового ВВП с 2008 года 05 марта, 2020 / 18:51
- Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса 05 марта, 2020 / 18:23
- Валютные резервы ЦБ Турции выросли на 5 млрд долларов 05 марта, 2020 / 17:36
- Банки Азербайджана просят продлить срок действия закона о полном страховании вкладов 05 марта, 2020 / 14:41
- Российский банк обвинил Украину в незаконной продаже его "дочки" 05 марта, 2020 / 14:16
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2020) 05 марта, 2020 / 10:38
- Western Union предупредила о проблемах с переводами в Китай 05 марта, 2020 / 10:22
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2020) 05 марта, 2020 / 10:02
- Как улучшить систему ипотечного кредитования в Азербайджане? 04 марта, 2020 / 18:07