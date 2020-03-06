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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (06.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 49,48 -2,36 -18,85
Нефть WTI (доллар/баррель) 45,47 -1,89 -16,30
Золото (доллар/унция) 1 670,60 30,60 152,50
Индексы
Dow-Jones 26 121,28 -969,58 -2 523,98
S&P 500 3 023,94 -106,18 -216,08
Nasdaq 8 738,59 -279,50 -268,03
Nikkei 20 708,78 -542,79 -2 966,29
Dax 11 944,72 -182,97 -1 392,39
FTSE 100 6 705,43 -110,16 -939,47
CAC 40 5 361,10 -103,79 -675,99
Shanghai Composite 3 041,65 -12,26 8,32
Bist 100 111 815,08 1 029,70 -1 868,52
RTS 1 323,82 -24,37 -225,58
Валюта
USD/EUR 1,1238 0,0101 0,0040
USD/GBP 1,2963 0,0093 -0,0150
JPY/USD 105,7600 -1,5700 -3,4000
RUB/USD 67,6756 1,3984 5,5381
TRY/USD 6,1214 0,0298 0,1720
CNY/USD 6,9561 0,0173 -0,0236
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