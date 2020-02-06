Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (06.02.2020)

6 февраля, 2020 09:34

https://report.az/storage/news/c1f4bf23404115e63efc45d3f57cf1ea/9ca3d1ec-c716-493c-a0b4-20b2f32dfd21_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 56,15 1,55 -12,18 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,78 1,63 -9,99 Золото (доллар/унция) 1 558,20 -3,10 40,10 Индексы Dow-Jones 29 290,85 483,22 645,59 S&P 500 3 334,69 37,10 94,67 Nasdaq 9 508,68 40,71 502,06 Nikkei 23 842,26 459,62 167,19 Dax 13 478,33 196,59 141,22 FTSE 100 7 482,48 42,66 -162,42 CAC 40 5 985,40 50,35 -51,69 Shanghai Composite 2 845,90 17,15 -187,43 Bist 100 122 320,77 184,58 8 637,17 RTS 1 560,48 13,29 11,08 Валюта USD/EUR 1,0997 -0,0038 -0,0201 USD/GBP 1,2987 -0,0035 -0,0126 JPY/USD 109,9600 0,5000 0,8000 RUB/USD 62,8190 -0,2659 0,6815 TRY/USD 5,9840 0,0012 0,0346 CNY/USD 6,9618 -0,0410 -0,0179

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