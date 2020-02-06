|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,15
|1,55
|-12,18
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,78
|1,63
|-9,99
|Золото (доллар/унция)
|1 558,20
|-3,10
|40,10
|Индексы
|Dow-Jones
|29 290,85
|483,22
|645,59
|S&P 500
|3 334,69
|37,10
|94,67
|Nasdaq
|9 508,68
|40,71
|502,06
|Nikkei
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|459,62
|167,19
|Dax
|13 478,33
|196,59
|141,22
|FTSE 100
|7 482,48
|42,66
|-162,42
|CAC 40
|5 985,40
|50,35
|-51,69
|Shanghai Composite
|2 845,90
|17,15
|-187,43
|Bist 100
|122 320,77
|184,58
|8 637,17
|RTS
|1 560,48
|13,29
|11,08
|Валюта
|USD/EUR
|1,0997
|-0,0038
|-0,0201
|USD/GBP
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|-0,0035
|-0,0126
|JPY/USD
|109,9600
|0,5000
|0,8000
|RUB/USD
|62,8190
|-0,2659
|0,6815
|TRY/USD
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|0,0012
|0,0346
|CNY/USD
|6,9618
|-0,0410
|-0,0179
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (06.02.2020)
https://report.az/storage/news/c1f4bf23404115e63efc45d3f57cf1ea/9ca3d1ec-c716-493c-a0b4-20b2f32dfd21_292.jpg
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