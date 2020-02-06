 Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (06.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 56,15 1,55 -12,18
Нефть WTI (доллар/баррель) 51,78 1,63 -9,99
Золото (доллар/унция) 1 558,20 -3,10 40,10
Индексы
Dow-Jones 29 290,85 483,22 645,59
S&P 500 3 334,69 37,10 94,67
Nasdaq 9 508,68 40,71 502,06
Nikkei 23 842,26 459,62 167,19
Dax 13 478,33 196,59 141,22
FTSE 100 7 482,48 42,66 -162,42
CAC 40 5 985,40 50,35 -51,69
Shanghai Composite 2 845,90 17,15 -187,43
Bist 100 122 320,77 184,58 8 637,17
RTS 1 560,48 13,29 11,08
Валюта
USD/EUR 1,0997 -0,0038 -0,0201
USD/GBP 1,2987 -0,0035 -0,0126
JPY/USD 109,9600 0,5000 0,8000
RUB/USD 62,8190 -0,2659 0,6815
TRY/USD 5,9840 0,0012 0,0346
CNY/USD 6,9618 -0,0410 -0,0179
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!