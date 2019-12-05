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Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.12.2019)
https://report.az/storage/news/96d9ab2c9ead346f6535b3ae7d835341/01efb4b6-aeba-4955-aaf7-98f846b54b4e_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости