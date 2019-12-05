Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.12.2019)

​Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.12.2019)

5 декабря, 2019 09:58

https://report.az/storage/news/96d9ab2c9ead346f6535b3ae7d835341/01efb4b6-aeba-4955-aaf7-98f846b54b4e_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 62,95 1,66 9,15 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,21 1,71 12,80 Золото (доллар/унция) 1 480,70 -4,30 199,40 Индексы Dow-Jones 27 649,78 146,97 4 322,32 S&P 500 3 112,76 19,56 605,91 Nasdaq 8 566,67 46,02 1 931,39 Nikkei 23 317,68 188,68 3 302,91 Dax 13 140,57 151,28 2 581,61 FTSE 100 7 188,50 29,74 460,37 CAC 40 5 799,68 72,46 1 068,99 Shanghai Composite 2 887,39 12,51 393,49 Bist 100 107 701,37 911,49 16 430,89 RTS 1 430,03 15,97 361,31 Валюта USD/EUR 1,1084 0,0009 -0,0383 USD/GBP 1,3115 0,0118 0,0361 JPY/USD 108,8500 0,2700 -0,8400 RUB/USD 63,8706 -0,2800 -5,4808 TRY/USD 5,7535 0,0062 0,4641 CNY/USD 7,0546 -0,0148 0,1761