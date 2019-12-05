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Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.12.2019)

​Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,95 1,66 9,15
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,21 1,71 12,80
Золото (доллар/унция) 1 480,70 -4,30 199,40
Индексы
Dow-Jones 27 649,78 146,97 4 322,32
S&P 500 3 112,76 19,56 605,91
Nasdaq 8 566,67 46,02 1 931,39
Nikkei 23 317,68 188,68 3 302,91
Dax 13 140,57 151,28 2 581,61
FTSE 100 7 188,50 29,74 460,37
CAC 40 5 799,68 72,46 1 068,99
Shanghai Composite 2 887,39 12,51 393,49
Bist 100 107 701,37 911,49 16 430,89
RTS 1 430,03 15,97 361,31
Валюта
USD/EUR 1,1084 0,0009 -0,0383
USD/GBP 1,3115 0,0118 0,0361
JPY/USD 108,8500 0,2700 -0,8400
RUB/USD 63,8706 -0,2800 -5,4808
TRY/USD 5,7535 0,0062 0,4641
CNY/USD 7,0546 -0,0148 0,1761
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