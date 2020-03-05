|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|51,84
|-0,79
|-16,49
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,36
|-0,52
|-14,41
|Золото (доллар/унция)
|1 640,00
|-3,10
|121,90
|Индексы
|Dow-Jones
|27 090,86
|1 173,45
|-1 554,40
|S&P 500
|3 130,12
|126,75
|-109,90
|Nasdaq
|9 018,09
|334,00
|11,47
|Nikkei
|21 251,57
|77,28
|-2 423,50
|Dax
|12 127,69
|142,30
|-1 209,42
|FTSE 100
|6 815,59
|97,39
|-829,31
|CAC 40
|5 464,89
|71,72
|-572,20
|Shanghai Composite
|3 053,91
|59,11
|20,58
|Bist 100
|110 785,38
|-421,89
|-2 898,22
|RTS
|1 348,19
|-9,84
|-201,21
|Валюта
|USD/EUR
|1,1137
|-0,0022
|-0,0061
|USD/GBP
|1,2870
|0,0062
|-0,0243
|JPY/USD
|107,3300
|-0,0800
|-1,8300
|RUB/USD
|66,2772
|0,2994
|4,1397
|TRY/USD
|6,0916
|-0,0207
|0,1422
|CNY/USD
|6,9388
|0,0061
|-0,0409
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2020)
https://report.az/storage/news/f0baac601db85191b40e1a0e7adf267c/75f7ee70-0ba0-4c72-9865-ebc53d19fbfd_292.jpg
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