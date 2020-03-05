Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2020)

5 марта, 2020 10:38

https://report.az/storage/news/f0baac601db85191b40e1a0e7adf267c/75f7ee70-0ba0-4c72-9865-ebc53d19fbfd_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 51,84 -0,79 -16,49 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,36 -0,52 -14,41 Золото (доллар/унция) 1 640,00 -3,10 121,90 Индексы Dow-Jones 27 090,86 1 173,45 -1 554,40 S&P 500 3 130,12 126,75 -109,90 Nasdaq 9 018,09 334,00 11,47 Nikkei 21 251,57 77,28 -2 423,50 Dax 12 127,69 142,30 -1 209,42 FTSE 100 6 815,59 97,39 -829,31 CAC 40 5 464,89 71,72 -572,20 Shanghai Composite 3 053,91 59,11 20,58 Bist 100 110 785,38 -421,89 -2 898,22 RTS 1 348,19 -9,84 -201,21 Валюта USD/EUR 1,1137 -0,0022 -0,0061 USD/GBP 1,2870 0,0062 -0,0243 JPY/USD 107,3300 -0,0800 -1,8300 RUB/USD 66,2772 0,2994 4,1397 TRY/USD 6,0916 -0,0207 0,1422 CNY/USD 6,9388 0,0061 -0,0409

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