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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 51,84 -0,79 -16,49
Нефть WTI (доллар/баррель) 47,36 -0,52 -14,41
Золото (доллар/унция) 1 640,00 -3,10 121,90
Индексы
Dow-Jones 27 090,86 1 173,45 -1 554,40
S&P 500 3 130,12 126,75 -109,90
Nasdaq 9 018,09 334,00 11,47
Nikkei 21 251,57 77,28 -2 423,50
Dax 12 127,69 142,30 -1 209,42
FTSE 100 6 815,59 97,39 -829,31
CAC 40 5 464,89 71,72 -572,20
Shanghai Composite 3 053,91 59,11 20,58
Bist 100 110 785,38 -421,89 -2 898,22
RTS 1 348,19 -9,84 -201,21
Валюта
USD/EUR 1,1137 -0,0022 -0,0061
USD/GBP 1,2870 0,0062 -0,0243
JPY/USD 107,3300 -0,0800 -1,8300
RUB/USD 66,2772 0,2994 4,1397
TRY/USD 6,0916 -0,0207 0,1422
CNY/USD 6,9388 0,0061 -0,0409
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