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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|57,98
|0,24
|4,18
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|-0,12
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|9,10
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|122,42
|2 873,58
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|Nasdaq
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|Dax
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|FTSE 100
|7 077,64
|-44,90
|349,51
|CAC 40
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|16,00
|708,08
|Shanghai Composite
|2 905,19
|0,00
|411,29
|Bist 100
|102 784,33
|-724,89
|11 513,85
|RTS
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|0,2698
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2019)
https://report.az/storage/news/7d82b25473d0227eabf493e7ed4c938d/0ee504a4-8cff-4c77-939c-abc035b78ba5_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости