Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2019)

4 октября, 2019 10:05

https://report.az/storage/news/7d82b25473d0227eabf493e7ed4c938d/0ee504a4-8cff-4c77-939c-abc035b78ba5_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 57,98 0,24 4,18 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,72 -0,12 7,31 Золото (доллар/унция) 1 514,00 9,10 232,70 Индексы Dow-Jones 26 201,04 122,42 2 873,58 S&P 500 2 910,63 23,02 403,78 Nasdaq 7 872,27 87,02 1 236,99 Nikkei 21 366,36 61,44 1 351,59 Dax 11 925,25 0,00 1 366,29 FTSE 100 7 077,64 -44,90 349,51 CAC 40 5 438,77 16,00 708,08 Shanghai Composite 2 905,19 0,00 411,29 Bist 100 102 784,33 -724,89 11 513,85 RTS 1 307,01 -6,74 238,29 Валюта USD/EUR 1,09730 0,0016 -0,0494 USD/GBP 1,2336 0,0032 -0,0418 JPY/USD 106,8000 -0,3800 -2,8900 RUB/USD 64,9754 -0,2656 -4,3760 TRY/USD 5,6926 -0,0135 0,4032 CNY/USD 7,1483 0,0000 0,2698

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