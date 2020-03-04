 Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 52,63 -0,40 -15,70
Нефть WTI (доллар/баррель) 47,88 0,01 -13,89
Золото (доллар/унция) 1 643,10 41,40 125,00
Индексы
Dow-Jones 25 917,41 -785,91 -2 727,85
S&P 500 3 003,37 -86,86 -236,65
Nasdaq 8 684,09 -268,07 -322,53
Nikkei 21 174,29 -169,22 -2 500,78
Dax 11 985,39 127,52 -1 351,72
FTSE 100 6 718,20 63,31 -926,70
CAC 40 5 393,17 59,65 -643,92
Shanghai Composite 2 994,80 -16,57 -38,53
Bist 100 111 207,27 3 897,40 -2 476,33
RTS 1 358,03 54,56 -191,37
Валюта
USD/EUR 1,1159 0,0004 -0,0039
USD/GBP 1,2808 0,0024 -0,0305
JPY/USD 107,4100 -0,3600 -1,7500
RUB/USD 65,9778 -0,2177 3,8403
TRY/USD 6,1123 -0,0640 0,1629
CNY/USD 6,9327 -0,0386 -0,0470
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!