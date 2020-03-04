Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2020)

4 марта, 2020 09:33

https://report.az/storage/news/c5784b88d139b09a38accff49fc5d6a8/8c251129-9b89-4705-a9db-15b7b316b035_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 52,63 -0,40 -15,70 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,88 0,01 -13,89 Золото (доллар/унция) 1 643,10 41,40 125,00 Индексы Dow-Jones 25 917,41 -785,91 -2 727,85 S&P 500 3 003,37 -86,86 -236,65 Nasdaq 8 684,09 -268,07 -322,53 Nikkei 21 174,29 -169,22 -2 500,78 Dax 11 985,39 127,52 -1 351,72 FTSE 100 6 718,20 63,31 -926,70 CAC 40 5 393,17 59,65 -643,92 Shanghai Composite 2 994,80 -16,57 -38,53 Bist 100 111 207,27 3 897,40 -2 476,33 RTS 1 358,03 54,56 -191,37 Валюта USD/EUR 1,1159 0,0004 -0,0039 USD/GBP 1,2808 0,0024 -0,0305 JPY/USD 107,4100 -0,3600 -1,7500 RUB/USD 65,9778 -0,2177 3,8403 TRY/USD 6,1123 -0,0640 0,1629 CNY/USD 6,9327 -0,0386 -0,0470

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров