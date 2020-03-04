|Последняя цена
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|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,63
|-0,40
|-15,70
|Нефть WTI (доллар/баррель)
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|-2 727,85
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|FTSE 100
|6 718,20
|63,31
|-926,70
|CAC 40
|5 393,17
|59,65
|-643,92
|Shanghai Composite
|2 994,80
|-16,57
|-38,53
|Bist 100
|111 207,27
|3 897,40
|-2 476,33
|RTS
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|-0,0470
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2020)
https://report.az/storage/news/c5784b88d139b09a38accff49fc5d6a8/8c251129-9b89-4705-a9db-15b7b316b035_292.jpg
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