|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|54,77
|-3,39
|-13,56
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,49
|-1,07
|-11,28
|Золото (доллар/унция)
|1 579,90
|-13,50
|61,80
|Индексы
|Dow-Jones
|28 399,81
|143,78
|-245,45
|S&P 500
|3 248,92
|23,40
|8,90
|Nasdaq
|9 273,40
|122,46
|266,78
|Nikkei
|23 050,98
|-154,20
|-624,09
|Dax
|13 045,19
|63,22
|-291,92
|FTSE 100
|7 326,31
|40,30
|-318,59
|CAC 40
|5 832,51
|26,17
|-204,58
|Shanghai Composite
|2 752,44
|-224,09
|-280,89
|Bist 100
|119 242,81
|-209,82
|5 559,21
|RTS
|1 521,16
|4,09
|-28,24
|Валюта
|USD/EUR
|1,1059
|-0,0034
|-0,0139
|USD/GBP
|1,3004
|-0,0202
|-0,0109
|JPY/USD
|108,7300
|0,3800
|-0,4300
|RUB/USD
|63,5729
|-0,2661
|1,4354
|TRY/USD
|5,9858
|0,0029
|0,0364
|CNY/USD
|7,0012
|0,0903
|0,0215
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2020)
https://report.az/storage/news/5d5c7f4ae4ae7216fdce298928ff5c83/c739f0d4-5441-4b36-9d5e-c06fe1c8f861_292.jpg
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