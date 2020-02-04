Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2020)

4 февраля, 2020 09:42

https://report.az/storage/news/5d5c7f4ae4ae7216fdce298928ff5c83/c739f0d4-5441-4b36-9d5e-c06fe1c8f861_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 54,77 -3,39 -13,56 Нефть WTI (доллар/баррель) 50,49 -1,07 -11,28 Золото (доллар/унция) 1 579,90 -13,50 61,80 Индексы Dow-Jones 28 399,81 143,78 -245,45 S&P 500 3 248,92 23,40 8,90 Nasdaq 9 273,40 122,46 266,78 Nikkei 23 050,98 -154,20 -624,09 Dax 13 045,19 63,22 -291,92 FTSE 100 7 326,31 40,30 -318,59 CAC 40 5 832,51 26,17 -204,58 Shanghai Composite 2 752,44 -224,09 -280,89 Bist 100 119 242,81 -209,82 5 559,21 RTS 1 521,16 4,09 -28,24 Валюта USD/EUR 1,1059 -0,0034 -0,0139 USD/GBP 1,3004 -0,0202 -0,0109 JPY/USD 108,7300 0,3800 -0,4300 RUB/USD 63,5729 -0,2661 1,4354 TRY/USD 5,9858 0,0029 0,0364 CNY/USD 7,0012 0,0903 0,0215

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