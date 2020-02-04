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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 54,77 -3,39 -13,56
Нефть WTI (доллар/баррель) 50,49 -1,07 -11,28
Золото (доллар/унция) 1 579,90 -13,50 61,80
Индексы
Dow-Jones 28 399,81 143,78 -245,45
S&P 500 3 248,92 23,40 8,90
Nasdaq 9 273,40 122,46 266,78
Nikkei 23 050,98 -154,20 -624,09
Dax 13 045,19 63,22 -291,92
FTSE 100 7 326,31 40,30 -318,59
CAC 40 5 832,51 26,17 -204,58
Shanghai Composite 2 752,44 -224,09 -280,89
Bist 100 119 242,81 -209,82 5 559,21
RTS 1 521,16 4,09 -28,24
Валюта
USD/EUR 1,1059 -0,0034 -0,0139
USD/GBP 1,3004 -0,0202 -0,0109
JPY/USD 108,7300 0,3800 -0,4300
RUB/USD 63,5729 -0,2661 1,4354
TRY/USD 5,9858 0,0029 0,0364
CNY/USD 7,0012 0,0903 0,0215
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