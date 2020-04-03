Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (03.04.2020)

3 апреля, 2020 09:58 5

https://report.az/storage/news/419c21069e6bd0c04676848509f1c42a/e09c2d1c-2e95-477d-bf9c-1f42c0bdf577_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 28,51 2,14 -39,82 Нефть WTI (доллар/баррель) 23,80 2,37 -37,97 Золото (доллар/унция) 1 632,60 34,50 114,50 Индексы Dow-Jones 21 413,44 469,93 -7 231,82 S&P 500 2 526,90 56,40 -713,12 Nasdaq 7 487,31 126,73 -1 519,31 Nikkei 17 726,26 -57,47 -5 948,81 Dax 9 570,82 26,07 -3 766,29 FTSE 100 5 480,22 25,65 -2 164,68 CAC 40 4 220,96 13,72 -1 816,13 Shanghai Composite 2 762,98 26,10 -270,35 Bist 100 89 510,88 425,75 -24 172,72 RTS 1 034,06 46,31 -515,34 Валюта USD/EUR 1,0847 -0,0100 -0,0351 USD/GBP 1,2381 -0,0024 -0,0732 JPY/USD 107,8600 0,5400 -1,3000 RUB/USD 77,5350 -0,6364 15,3975 TRY/USD 6,6494 -0,0399 0,7000 CNY/USD 7,0896 -0,0143 0,1099

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