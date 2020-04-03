|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|28,51
|2,14
|-39,82
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|23,80
|2,37
|-37,97
|Золото (доллар/унция)
|1 632,60
|34,50
|114,50
|Индексы
|Dow-Jones
|21 413,44
|469,93
|-7 231,82
|S&P 500
|2 526,90
|56,40
|-713,12
|Nasdaq
|7 487,31
|126,73
|-1 519,31
|Nikkei
|17 726,26
|-57,47
|-5 948,81
|Dax
|9 570,82
|26,07
|-3 766,29
|FTSE 100
|5 480,22
|25,65
|-2 164,68
|CAC 40
|4 220,96
|13,72
|-1 816,13
|Shanghai Composite
|2 762,98
|26,10
|-270,35
|Bist 100
|89 510,88
|425,75
|-24 172,72
|RTS
|1 034,06
|46,31
|-515,34
|Валюта
|USD/EUR
|1,0847
|-0,0100
|-0,0351
|USD/GBP
|1,2381
|-0,0024
|-0,0732
|JPY/USD
|107,8600
|0,5400
|-1,3000
|RUB/USD
|77,5350
|-0,6364
|15,3975
|TRY/USD
|6,6494
|-0,0399
|0,7000
|CNY/USD
|7,0896
|-0,0143
|0,1099
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (03.04.2020)
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https://report.az/storage/news/419c21069e6bd0c04676848509f1c42a/e09c2d1c-2e95-477d-bf9c-1f42c0bdf577_292.jpg
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