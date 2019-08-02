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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.08.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (02.08.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 61,09 - 4,04 7,29
Нефть WTI (доллар/баррель) 57,63 - 0,42 12,22
Золото (доллар/унция) 1432,4 - 5,4 151,1
Индексы
Dow-Jones 26 583,42 - 280,85 3 255,96
S&P 500 2 953,56 - 26,82 446,71
Nasdaq 8 111,12 - 64,3 1 475,84
Nikkei 21 540,99 19,46 1 526,22
Dax 12 253,15 64,11 1 694,19
FTSE 100 7 584,87 - 1,91 856,74
CAC 40 5 557,41 38,51 826,72
Shanghai Composite 2 908,77 - 23,74 414,87
Bist 100 101 866,05 - 297,17 10 595,57
RTS 1 346,4 - 13,64 277,68
Валюта
USD/EUR 1,1041 - 0,0091 - 0,0426
USD/GBP 1,2128 - 0,0031 - 0,0626
JPY/USD 107,4 - 1,38 - 2,29
RUB/USD 64,3618 0,7018 - 4,9896
TRY/USD 5,582 0,0544 0,2926
CNY/USD 6,8986 0,0175 0,0201
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