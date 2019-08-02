|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|61,09
|- 4,04
|7,29
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|57,63
|- 0,42
|12,22
|Золото (доллар/унция)
|1432,4
|- 5,4
|151,1
|Индексы
|Dow-Jones
|26 583,42
|- 280,85
|3 255,96
|S&P 500
|2 953,56
|- 26,82
|446,71
|Nasdaq
|8 111,12
|- 64,3
|1 475,84
|Nikkei
|21 540,99
|19,46
|1 526,22
|Dax
|12 253,15
|64,11
|1 694,19
|FTSE 100
|7 584,87
|- 1,91
|856,74
|CAC 40
|5 557,41
|38,51
|826,72
|Shanghai Composite
|2 908,77
|- 23,74
|414,87
|Bist 100
|101 866,05
|- 297,17
|10 595,57
|RTS
|1 346,4
|- 13,64
|277,68
|Валюта
|USD/EUR
|1,1041
|- 0,0091
|- 0,0426
|USD/GBP
|1,2128
|- 0,0031
|- 0,0626
|JPY/USD
|107,4
|- 1,38
|- 2,29
|RUB/USD
|64,3618
|0,7018
|- 4,9896
|TRY/USD
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|0,0544
|0,2926
|CNY/USD
|6,8986
|0,0175
|0,0201
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.08.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (02.08.2019)
https://report.az/storage/news/c0741d26adeb5774d519407085815160/8a925c43-4156-4dc3-b48a-3b0f3d25598c_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости