|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|41,05
|- 0,66
|- 27,28
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|38,99
|0,35
|- 22,78
|Золото (доллар/унция)
|1 798,1
|16,9
|280
|Индексы
|Dow-Jones
|25 812,88
|217,08
|- 2 832,38
|S&P 500
|3 100,29
|47,05
|- 139,73
|Nasdaq
|10 058,77
|184,62
|1 052,15
|Nikkei
|22 288,14
|293,1
|- 1 386,93
|Dax
|12 310,93
|78,81
|- 1 026,18
|FTSE 100
|6 169,74
|- 56,03
|- 1 475,16
|CAC 40
|4 935,99
|- 9,47
|- 1 101,1
|Shanghai Composite
|2 984,67
|23,15
|- 48,66
|Bist 100
|116 524,78
|601,26
|2 841,18
|RTS
|1 212,63
|- 27,18
|- 336,77
|Валюта
|USD/EUR
|1,1222
|- 0,002
|0,0024
|USD/GBP
|1,2271
|- 0,0027
|- 0,0842
|JPY/USD
|107,69
|- 0,04
|- 1,47
|RUB/USD
|71,1742
|1,0972
|9,0367
|TRY/USD
|6,8536
|- 0,0013
|0,9042
|CNY/USD
|7,0746
|- 0,0065
|0,0949
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.07.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (01.07.2020)
https://report.az/storage/news/a49d07b4bcf1b696dbb8b0bc0c6db739/2020f71f-a2b5-49f3-8519-746b58ca1b1d_292.jpg
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