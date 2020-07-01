Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.07.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (01.07.2020)

1 июля, 2020 09:36

https://report.az/storage/news/a49d07b4bcf1b696dbb8b0bc0c6db739/2020f71f-a2b5-49f3-8519-746b58ca1b1d_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 41,05 - 0,66 - 27,28 Нефть WTI (доллар/баррель) 38,99 0,35 - 22,78 Золото (доллар/унция) 1 798,1 16,9 280 Индексы Dow-Jones 25 812,88 217,08 - 2 832,38 S&P 500 3 100,29 47,05 - 139,73 Nasdaq 10 058,77 184,62 1 052,15 Nikkei 22 288,14 293,1 - 1 386,93 Dax 12 310,93 78,81 - 1 026,18 FTSE 100 6 169,74 - 56,03 - 1 475,16 CAC 40 4 935,99 - 9,47 - 1 101,1 Shanghai Composite 2 984,67 23,15 - 48,66 Bist 100 116 524,78 601,26 2 841,18 RTS 1 212,63 - 27,18 - 336,77 Валюта USD/EUR 1,1222 - 0,002 0,0024 USD/GBP 1,2271 - 0,0027 - 0,0842 JPY/USD 107,69 - 0,04 - 1,47 RUB/USD 71,1742 1,0972 9,0367 TRY/USD 6,8536 - 0,0013 0,9042 CNY/USD 7,0746 - 0,0065 0,0949

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