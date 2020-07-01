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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.07.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (01.07.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 41,05 - 0,66 - 27,28
Нефть WTI (доллар/баррель) 38,99 0,35 - 22,78
Золото (доллар/унция) 1 798,1 16,9 280
Индексы
Dow-Jones 25 812,88 217,08 - 2 832,38
S&P 500 3 100,29 47,05 - 139,73
Nasdaq 10 058,77 184,62 1 052,15
Nikkei 22 288,14 293,1 - 1 386,93
Dax 12 310,93 78,81 - 1 026,18
FTSE 100 6 169,74 - 56,03 - 1 475,16
CAC 40 4 935,99 - 9,47 - 1 101,1
Shanghai Composite 2 984,67 23,15 - 48,66
Bist 100 116 524,78 601,26 2 841,18
RTS 1 212,63 - 27,18 - 336,77
Валюта
USD/EUR 1,1222 - 0,002 0,0024
USD/GBP 1,2271 - 0,0027 - 0,0842
JPY/USD 107,69 - 0,04 - 1,47
RUB/USD 71,1742 1,0972 9,0367
TRY/USD 6,8536 - 0,0013 0,9042
CNY/USD 7,0746 - 0,0065 0,0949
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