|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|58,16
|- 1,03
|- 10,17
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,56
|- 1,66
|- 10,21
|Золото (доллар/унция)
|1 593,4
|17
|75,3
|Индексы
|Dow-Jones
|28 256,03
|- 603,41
|- 389,23
|S&P 500
|3 225,52
|- 58,14
|- 14,5
|Nasdaq
|9 150,94
|- 147,99
|144,32
|Nikkei
|23 205,18
|- 10,76
|- 469,89
|Dax
|12 981,97
|- 175,15
|- 355,14
|FTSE 100
|7 286,01
|- 95,95
|- 358,89
|CAC 40
|5 806,34
|- 65,43
|- 230,75
|Shanghai Composite
|2 976,53
|0
|- 56,8
|Bist 100
|119 452,63
|- 397,02
|5 769,03
|RTS
|1 517,07
|- 27,48
|- 32,33
|Валюта
|USD/EUR
|1,1093
|0,0069
|- 0,0105
|USD/GBP
|1,3206
|0,011
|0,0093
|JPY/USD
|108,35
|- 0,7
|- 0,81
|RUB/USD
|63,839
|0,5643
|1,7015
|TRY/USD
|5,9829
|0,0032
|0,0335
|CNY/USD
|6,9109
|0
|-0,0688
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (01.02.2020)
https://report.az/storage/news/51787ed5fbf5c963dc6574f8a6f04a9d/de001977-23b8-46ee-a35e-532f9a8d73e8_292.jpg
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