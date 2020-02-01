Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (01.02.2020)

1 февраля, 2020 10:16

https://report.az/storage/news/51787ed5fbf5c963dc6574f8a6f04a9d/de001977-23b8-46ee-a35e-532f9a8d73e8_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 58,16 - 1,03 - 10,17 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,56 - 1,66 - 10,21 Золото (доллар/унция) 1 593,4 17 75,3 Индексы Dow-Jones 28 256,03 - 603,41 - 389,23 S&P 500 3 225,52 - 58,14 - 14,5 Nasdaq 9 150,94 - 147,99 144,32 Nikkei 23 205,18 - 10,76 - 469,89 Dax 12 981,97 - 175,15 - 355,14 FTSE 100 7 286,01 - 95,95 - 358,89 CAC 40 5 806,34 - 65,43 - 230,75 Shanghai Composite 2 976,53 0 - 56,8 Bist 100 119 452,63 - 397,02 5 769,03 RTS 1 517,07 - 27,48 - 32,33 Валюта USD/EUR 1,1093 0,0069 - 0,0105 USD/GBP 1,3206 0,011 0,0093 JPY/USD 108,35 - 0,7 - 0,81 RUB/USD 63,839 0,5643 1,7015 TRY/USD 5,9829 0,0032 0,0335 CNY/USD 6,9109 0 -0,0688

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться: