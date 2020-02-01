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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (01.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 58,16 - 1,03 - 10,17
Нефть WTI (доллар/баррель) 51,56 - 1,66 - 10,21
Золото (доллар/унция) 1 593,4 17 75,3
Индексы
Dow-Jones 28 256,03 - 603,41 - 389,23
S&P 500 3 225,52 - 58,14 - 14,5
Nasdaq 9 150,94 - 147,99 144,32
Nikkei 23 205,18 - 10,76 - 469,89
Dax 12 981,97 - 175,15 - 355,14
FTSE 100 7 286,01 - 95,95 - 358,89
CAC 40 5 806,34 - 65,43 - 230,75
Shanghai Composite 2 976,53 0 - 56,8
Bist 100 119 452,63 - 397,02 5 769,03
RTS 1 517,07 - 27,48 - 32,33
Валюта
USD/EUR 1,1093 0,0069 - 0,0105
USD/GBP 1,3206 0,011 0,0093
JPY/USD 108,35 - 0,7 - 0,81
RUB/USD 63,839 0,5643 1,7015
TRY/USD 5,9829 0,0032 0,0335
CNY/USD 6,9109 0 -0,0688
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