Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2019)

Показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2

28 сентября, 2019 09:46

https://report.az/storage/news/df0955c1888d36926744fe67ccf1c623/a4af68ff-fb9a-4772-989d-acfaf9aee9f9_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) -0,86 7,94 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,74 -0,53 10,62 Золото (доллар/унция) 56,03 -11,9 222 Индексы 1503,3 Dow-Jones -70,87 3492,79 S&P 500 26820,25 -15,83 454,94 Nasdaq 2961,79 -91,03 1304,35 Nikkei 7939,63 0 2033,47 Dax 22048,24 92,4 1821,98 FTSE 100 12380,94 75,13 698,08 CAC 40 7426,21 20,01 909,89 Shanghai Composite 5640,58 0 435,19 Bist 100 2929,09 123,42 10793,28 RTS 102063,76 -5,58 285,29 Валюта 1354,01 USD/EUR 0,0019 -0,0527 USD/GBP 1,094 -0,0027 -0,0432 JPY/USD 1,2322 0,09 -1,77 RUB/USD 107,92 0,1756 -4,9303 TRY/USD 64,4211 0,0062 0,3832 CNY/USD 5,6726 -6,0098 -5,7558

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.