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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2019)

Показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2
Последняя цена
 Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) -0,86 7,94
Нефть WTI (доллар/баррель) 61,74 -0,53 10,62
Золото (доллар/унция) 56,03 -11,9 222
Индексы 1503,3
Dow-Jones -70,87 3492,79
S&P 500 26820,25 -15,83 454,94
Nasdaq 2961,79 -91,03 1304,35
Nikkei 7939,63 0 2033,47
Dax 22048,24 92,4 1821,98
FTSE 100 12380,94 75,13 698,08
CAC 40 7426,21 20,01 909,89
Shanghai Composite 5640,58 0 435,19
Bist 100 2929,09 123,42 10793,28
RTS 102063,76 -5,58 285,29
Валюта 1354,01
USD/EUR 0,0019 -0,0527
USD/GBP 1,094 -0,0027 -0,0432
JPY/USD 1,2322 0,09 -1,77
RUB/USD 107,92 0,1756 -4,9303
TRY/USD 64,4211 0,0062 0,3832
CNY/USD 5,6726 -6,0098 -5,7558
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