|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|-0,86
|7,94
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,74
|-0,53
|10,62
|Золото (доллар/унция)
|56,03
|-11,9
|222
|Индексы
|1503,3
|Dow-Jones
|-70,87
|3492,79
|S&P 500
|26820,25
|-15,83
|454,94
|Nasdaq
|2961,79
|-91,03
|1304,35
|Nikkei
|7939,63
|0
|2033,47
|Dax
|22048,24
|92,4
|1821,98
|FTSE 100
|12380,94
|75,13
|698,08
|CAC 40
|7426,21
|20,01
|909,89
|Shanghai Composite
|5640,58
|0
|435,19
|Bist 100
|2929,09
|123,42
|10793,28
|RTS
|102063,76
|-5,58
|285,29
|Валюта
|1354,01
|USD/EUR
|0,0019
|-0,0527
|USD/GBP
|1,094
|-0,0027
|-0,0432
|JPY/USD
|1,2322
|0,09
|-1,77
|RUB/USD
|107,92
|0,1756
|-4,9303
|TRY/USD
|64,4211
|0,0062
|0,3832
|CNY/USD
|5,6726
|-6,0098
|-5,7558
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2019)Показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2
https://report.az/storage/news/df0955c1888d36926744fe67ccf1c623/a4af68ff-fb9a-4772-989d-acfaf9aee9f9_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости