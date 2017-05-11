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    Показатели инфляции в странах Европы и Центральной Азии положительные

    Ганс Тиммер: Экономику большинства стран необходимо диверсифицировать

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Европе и Центральной Азии преобладает политическая напряженность, однако экономическая ситуация положительная.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ганс Тиммер.

    Он отметил, что прогнозы банка по региону сменились на положительные: "Показатели инфляции в странах региона положительные. Тем не менее, в странах все еще существуют сложные структурные проблемы. Экономику большинства стран необходимо диверсифицировать".

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