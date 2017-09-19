Показатель экономического роста в Казахстане стал максимальным за последние шесть лет

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ ВВП Казахстана вырос в январе-августе на 4,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Вестифинанс.ру, об этом заявил замминистра национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

"После июльского незначительного замедления экономический рост, по предварительной оценке, за восемь месяцев текущего года ускорился до 4,3%. Наибольшие темпы роста отмечены в промышленности (+ 8,5%), что связано с увеличением горнодобычи (+ 11,3%) и обработки (+ 6,1%)".

Отметим, что показатель стал максимальным за последние шесть лет.

ВВП Казахстана вырастет в 2017 г. на 3,4%, прогнозирует министерство национальной экономики.