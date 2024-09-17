Подведомственная MİDA компания завершила прошлый год с прибылью в размере 1,7 млн манатов

ООО MİDA, подведомственное Государственному агентству жилищного строительства (MİDA), завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 1,756 млн манатов, что на 20,6% меньше по сравнению с 2022 годом.

ООО MİDA, подведомственное Государственному агентству жилищного строительства (MİDA), завершило 2023 год с чистой прибылью в размере 1,756 млн манатов, что на 20,6% меньше по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании.

В прошлом году доходы коммерческой организации от договоров с клиентами составили 122,015 млн манатов (на 36,6% больше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж - 102,088 млн манатов (рост на 45,3%), прочие операционные доходы - 583 тыс. манатов (снижение на 21,6%), общие и административные расходы - 16,011 млн манатов (рост на 10,8%), чистый убыток от обесценения финансовых активов - 262 тыс. манатов (рост в 2,1 раза), финансовые доходы - 1,393 млн манатов (снижение на 17,1%), финансовые расходы - 4 млн манатов (рост на 0,4%), прочие доходы - 586 тыс. манатов (в предыдущем году не было), выплаты по налогу на прибыль - 460 тыс. манатов (снижение на 36,6%).

На 1 января этого года активы компании составили 641,633 млн манатов, что на 43,2% больше в годовом выражении. За отчетный период обязательства компании увеличились на 2,8% - до 220,028 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 80,2% - до 421,605 млн манатов.