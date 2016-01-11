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    ​Подписан приказ об изменениях в Аппарате Счетной палаты

    На должность аудитора назначено новое лицо

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В целях усовершенствования структуры Счетной палаты и организации рациональной деятельности подписан приказ об изменениях в Аппарате палаты.

    Как сообщает Report со ссылкой на палату, с учетом назначения Милли Меджлисом 29 декабря прошлого года на новый срок некоторых членов Счетной палаты, в соответствии с законом "О Счетной палате" и Уставом палаты председатель Вугар Гюльмамедов распределил обязанности между членами палаты.

    Отметим, что 29 декабря парламент утвердил на очередной срок заместителя председателя Адиля Магеррамова, аудиторов Джафара Гасанова и Вагифа Гасанова, а также впервые утвердил на должности аудитора Фирсанда Гурбанова. 

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