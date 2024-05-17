Подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальным депозитарным центром и БГУ

Между Национальным депозитарным центром (НДЦ) и Бакинским государственным университетом (БГУ) подписан Меморандум о взаимопонимании в рамках мероприятий, приуроченных к 105-летию БГУ.

Между Национальным депозитарным центром (НДЦ) и Бакинским государственным университетом (БГУ) подписан Меморандум о взаимопонимании в рамках мероприятий, приуроченных к 105-летию БГУ.

Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, согласно меморандуму, стороны будут проводить мероприятия в сфере науки и образования.

В меморандуме также отражена совместная поддержка проектов, предлагаемых БГУ, организация программ волонтерской практики, конкурсов, подготовка специалистов, способных работать на рынке капитала, привлечение сотрудников НДЦ к учебной деятельности и программам повышения квалификации, организуемым БГУ.