Подписан Меморандум о взаимопонимании между Центробанками Азербайджана и ОАЭ

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Центробанками Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, председатель ЦБА Талех Кязымов и советник председателя Ульвин Алиев встретились с председателем Центрального банка ОАЭ Халедом Мохаммадом Баламой в рамках визита в столицу ОАЭ Абу-Даби.
В ходе встречи был проведен обмен мнениями относительно текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между центральными банками двух стран, а также обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия банковского и финансового секторов.
По итогам встречи состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества, обмена опытом и информацией в финансовой сфере.