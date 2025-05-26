Подписан Меморандум о взаимопонимании между Центробанками Азербайджана и ОАЭ

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Центробанками Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Центробанками Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, председатель ЦБА Талех Кязымов и советник председателя Ульвин Алиев встретились с председателем Центрального банка ОАЭ Халедом Мохаммадом Баламой в рамках визита в столицу ОАЭ Абу-Даби.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями относительно текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между центральными банками двух стран, а также обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия банковского и финансового секторов.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества, обмена опытом и информацией в финансовой сфере.