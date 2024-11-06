Подписан меморандум о создании Совета центральных банков ОТГ

Подписан меморандум о создании Совета центральных банков ОТГ

В рамках 11-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке состоялось подписание меморандума "О создании Совета центральных (национальных) банков государств – членов Организации тюркских государств".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кыргызского Нацбанка, меморандум подписали председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев, председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов, председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, председатель Центрального банка Турции Фатих Карахан и председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

"Создание Совета центральных (национальных) банков государств – членов ОТГ направлено на укрепление эффективного сотрудничества между центральными банками, проведение совместных консультаций и исследований с целью обмена опытом в области денежно-кредитной политики, финансовой стабильности, развития платежных систем, финансовых технологий и др.", - говорится в сообщении.