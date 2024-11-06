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Подписан меморандум о создании Совета центральных банков ОТГ 

Подписан меморандум о создании Совета центральных банков ОТГ  Подписан меморандум о создании Совета центральных банков ОТГ 
Финансы
6 ноября 2024 г. 09:22
Подписан меморандум о создании Совета центральных банков ОТГ 

В рамках 11-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке состоялось подписание меморандума "О создании Совета центральных (национальных) банков государств – членов Организации тюркских государств".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кыргызского Нацбанка, меморандум подписали председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев, председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов, председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, председатель Центрального банка Турции Фатих Карахан и председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

"Создание Совета центральных (национальных) банков государств – членов ОТГ направлено на укрепление эффективного сотрудничества между центральными банками, проведение совместных консультаций и исследований с целью обмена опытом в области денежно-кредитной политики, финансовой стабильности, развития платежных систем, финансовых технологий и др.", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Memo on creating OTS Central Banks Council signed
Версия на азербайджанском языке TDT-nin Mərkəzi Banklar Şurasının yaradılması haqqında memorandum imzalanıb

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