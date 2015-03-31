Подорожание доллара продолжится - ПРОГНОЗ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен объявила, что они не будут ждать достижения целевого уровня инфляции для повышения процентной ставки. Как сообщает Report, выступившая на заседании Федерального комитета открытого рынка (FOMC) в г. Сан-Франциско Дж.Йеллен отметила, что учетная ставка будет повышаться поэтапно в течение нескольких лет. Если позволят экономические условия, процесс начнется уже в этом году.

Дж.Йеллен намекнула, что если своевременно не повысить ставки, это сопряжено с экономическими рисками, и для совершения первого шага они не будут ждать достижения или приближения к целевому уровню инфляции: "Если ждать достижения показателей безработицы или целевого уровня инфляции, то мы будем вынуждены резко повысить процентную ставку. Это напугает инвесторов и приведет к снижению роста экономического темпа и безработицы. В свою очередь, низкий уровень процентной ставки в течение длительного времени вынудит инвесторов рисковать сверх меры и, в результате, будет нарушена финансовая стабильность".

Отметим, что в настоящее время учетная ставка в США находится на уровне исторического минимума (0,25%).

До заседания в Сан-Франциско инфляция считалась важным фактором для повышения ставок. На этом заседании Дж.Йеллен отметила, что большее значение имеют уровень безработицы и рост заработных плат. Очередное заседание FOMC назначено на 28-29 апреля. Однако на этом заседании не ожидается повышение учетной ставки.

После этих заявлений в ожидании повышения учетной ставки доллар США начал укрепляться по отношению к другим валютам. Ослабевший по отношению к евро до отметки 1,1050 доллар, укрепился до 1,08 USD/EUR. Хотя в Азербайджане официальный курс доллара по отношению к манату незначительно изменился, курс евро по отношению к манату снизился с 1,14 до 1,13 AZN/EUR.

Подорожание доллара на мировых рынках отрицательно сказывается на рынках золота и нефти. Стоимость унции золота, достигшая 1 205,7 долларов, сейчас снизилась до 1 182 долларов. Цена на нефть марки Brent сначала выросла до 59 долларов, затем снизилась до 56 долларов за баррель.

Отметим, что председатель ЦБА Эльман Рустамов подчеркнул, что даже при сохранении цен на нефть на уровне 55 долларов, доходы страны сократятся в 5 раз, а при снижении уровня ниже 50 долларов год завершится с дефицитом платежного баланса.