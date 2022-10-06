Подготовлена дорожная карта Страхового объединения тюркского мира

Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) подготовило дорожную карту Страхового объединения тюркского мира.

Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) подготовило дорожную карту Страхового объединения тюркского мира.

Как сообщает Report со ссылкой на АСА, документ наряду со стратегическими целями, принципами деятельности объединения, также содержит вопрос о направлениях взаимного сотрудничества стран-членов, организации ежегодных собраний объединения и т.д.

В этом месяце состоится удаленная встреча между руководителями ассоциаций страховщиков стран-членов Страхового объединения тюркского мира посредством Zoom, в ходе которой обсудят дорожную карту. На этой встрече также будут определены дата и страна проведения первой ежегодной ассамблеи объединения.

Страховое объединение тюркского мира было учреждено 24 мая этого года на саммите международного страхового конгресса в Стамбуле при участии объединений страховщиков Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.