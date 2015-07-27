​Подаст ли Федеральная резервная система сигнал о снижении учетной ставки? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Завтра состоится очередное совещание Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщает Report, ожидается, что глава ФРС Джанет Йеллен в своем выступлении подаст сигнал о повышении учетной ставки в сентябре этого года. Как показал опрос экономического новостного агентства Bloomberg, 50% экономистов ожидают повышения учетной ставки в сентябре. Отметим, что ФРС сохраняет процентную ставку на отметке 0,25% с 16 декабря 2008 года, когда было осуществлено последнее снижение на 0,75 процентных пункта.

Напомним, что учетная ставка ФРС за последние 15 лет менялась в пределах 0,25% - 8%. Как видно из нижеприведенного графика, учетная ставка ФРС начала снижаться с 1991 года с уровня 8% и сейчас составляет 0,25%.

С началом повышения учетной ставки ФРС ожидается укрепление доллара США, снижение сырьевых цен. Также приток ликвидных средств в государственные облигации США приведет к снижению ликвидности на мировых кредитных рынках. Наряду с этим, прогнозируется определенное снижение стоимости акций в результате оттока средств с фондовых бирж. Этот процесс нанесет серьезный ущерб в основном экономике развивающихся стран.