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Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств

Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств Между Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA) и Страховым союзом Турции принято решение о создании "Страхового объединения тюркского мира".
Финансы
29 апреля 2022 г. 17:38
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств

Между Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA) и Страховым союзом Турции принято решение о создании "Страхового объединения тюркского мира".

Об этом в разговоре с Report сообщил исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев.

По его словам, членами объединения будут представители страхового сектора шести тюркских государств:

"В "Страховое объединение тюркского мира" войдут представители Азербайджана, Турции, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Основная цель – обмен страховым опытом этих стран и обмен кадрами. Также предусмотрено создание страхового пула членов "Страхового объединения тюркского мира". Учредительную конференцию и церемонию подписания планируется провести в последнюю неделю мая в Стамбуле. Руководить объединением будут Турция и Азербайджан".

Э.Мирсалаев добавил, что в 2020 году ASA подписала меморандум о сотрудничестве со Страховым союзом Турции: "Это был первый официальный документ между страховыми секторами двух стран. После подписания меморандума мы приступили к тесному сотрудничеству с представителями страхового сектора Турции, у нас прошло много встреч. На последней встрече было решено создать страховое объединение тюркских государств".

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