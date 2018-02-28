Под необеспеченные кредиты Bank Standard привлечено залоговое обеспечение на 50 млн манатов

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В результате мер, предпринятых Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF) и правоохранительными органами, под необеспеченные кредиты ликвидируемого Bank Standard было дополнительно привлечено залоговое обеспечение на 50 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании Кредиторского комитета банка председатель комитета, юрист Акрам Гасанов.

Он также отметил, что торги по продаже движимого и недвижимого имущества Bank Standard были прозрачными. Однако юрист высказал беспокойство по поводу того, что в системе электронного суда имеются данные всего лишь о 38 судебных делах, в то время как состоялось около 1 000 судебных процессов в связи с банком: "ADIF должен дать разъяснение по этому поводу".