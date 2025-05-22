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Умут Шаяхметова: Почти половина CEO в ведущих банках Казахстана — женщины

Умут Шаяхметова: Почти половина CEO в ведущих банках Казахстана — женщины 13:14
Финансы
22 мая 2025 г. 13:47
Умут Шаяхметова: Почти половина CEO в ведущих банках Казахстана — женщины

В Казахстане 40% генеральных директоров в 10 ведущих банках составляют женщины.

Как сообщает Report, об этом заявила главный исполнительный директор Halyk Bank Умут Шаяхметова на форуме SHE Congress 2025 в Баку.

По ее словам, женщины, по-прежнему, чаще заняты в низших звеньях промышленности, однако в банковском и финансовом секторах наблюдается существенный прогресс в вопросе назначения женщин на руководящие позиции.

"Финансы, банки и горнодобывающая промышленность долгое время являлись сферами, где на руководящие должности назначались в основном мужчины. Однако за последние 10–20 лет ситуация начала меняться. В Казахстане, например, финансовым регулятором сейчас руководит женщина, а в ведущих банках почти половина CEO — тоже женщины. В то же время 60–70 % сотрудников низших уровней в банках — женщины", - отметила она.

Шаяхметова также положительно оценила расширения участия женщин в IT-сфере, включая направления, связанные с искусственным интеллектом и аналитикой данных.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda aparıcı bankların CEO-larının 40 %-i qadınlardır 

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