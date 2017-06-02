Почти половина банков Азербайджана не опубликовала аудиторские отчеты

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ 13 из 31 коммерческого банка Азербайджана все еще не разместили свои аудиторские отчеты на официальных страницах.

Как сообщает Report, это AGBank, Amrahbank, Atabank, Международный банк Азербайджана, Bank of Baku, Bank BTB, Bank Respublika, Bank VTB (Azerbaijan), Demirbank, NBC Bank, Nikoil Bank, Rabitabank и Turanbank.

AGBank и Amrahbank распространили заявление о том, что задержка публикации отчетности связана с техническими причинами.

Отметим, что, согласно законодательству Азербайджана, банки должны опубликовать свои финансовые отчеты, утвержденные внешними аудиторами, не позднее 5 месяцев после завершения года, то есть до 31 мая.

По полученной Report информации, Палата надзора за финансовыми рынками поручила банкам распространить заявление о причинах неопубликования отчетов. Заявления остальных банков следует ожидать в ближайшие часы.