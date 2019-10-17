Оценили потери России от дедолларизации

Россия недополучила за год 7,7 млрд долларов из-за сокращения доли американского доллара в своих международных резервах.

Как передает Report, это следует из расчетов аналитиков Bloomberg.

Инициатива проводится в качестве экспериментального режима. Центробанк страны, пытаясь снизить санкционные риски, вкладывал в ослабляющие евро и юань и упустил рост доллара на 6,5%.

"Такова экономическая цена участия в геополитике. Сложно сказать, стоило ли оно того". Так прокомментировала экономист Института международных финансов Элина Рыбакова.

Отметим, что российский Центробанк публикует данные о структуре и результатах управления резервами с задержкой в полгода. Поэтому более актуальных данных пока нет. Но сейчас известно, что с конца марта 2018-го за год доля доллара в активах регулятора снизилась почти вдвое – до 23,5%. А доля юаня почти утроилась. Интересно, что диверсификация привела к тому, что Российская Федерация стала крупнейшим держателем этой валюты в мире – около 70% от общего показателя. Что касается евро, то Банк России увеличил его долю примерно на 10%.

Еще в мае глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала дедолларизацию необходимой и подчеркнула, что финансовый регулятор – не валютный спекулянт, поэтому не пытается зарабатывать краткосрочные деньги на колебаниях обменного курса.