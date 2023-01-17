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Почти 45 западных банков не могут продать свои "дочки" в РФ из-за запрета властей

Почти 45 западных банков не могут продать свои "дочки" в РФ из-за запрета властей Почти 45 банков западных стран, имеющих дочерние подразделения в России, не смогли найти приемлемые условия выхода из российских активов. Это было во многом обусловлено действием указа президента Владимира Путина о запрете фирмам из так называемых "недруж
Финансы
17 января 2023 г. 10:54
Почти 45 западных банков не могут продать свои дочки в РФ из-за запрета властей

Почти 45 банков западных стран, имеющих дочерние подразделения в России, не смогли найти приемлемые условия выхода из российских активов. Это было во многом обусловлено действием указа президента Владимира Путина о запрете фирмам из так называемых "недружественных" государств заключать подобные сделки без соответствующего одобрения российских властей.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам консультантов, работающих над сделками, подобный указ может сорвать одни из готовящихся сделок и изменит условия других коренным образом. При этом усугубляет ситуацию тот факт, что в некоторых случаях Кремль использует свой админресурс для оказания давления на непосредственных участников потенциальных соглашений о продажах российских "дочек" западными компаниями.

"Уже согласованные цены продажи упадут вдвое, поскольку Кремль оказывает большее влияние на сделки. Есть несколько очень влиятельных россиян, имеющих тесные связи с Кремлем. Они пытаются использовать свое влияние, чтобы отобрать эти организации у иностранцев", - заявил один из консультантов.

По словам партнера юридической фирмы Dechert Лауры Бранк, которая консультирует западные банки по вопросам продажи их российских дочерних компаний, осуществить подобного рода сделки с каждым днем становится все труднее из-за того, что у властей РФ "нет никаких стимулов облегчать банкам уход".

"Продать российские подразделения становится все более и более сложной задачей. Ситуация очень нестабильная, и правила действительно не ясны", - заключила Бранк.

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Версия на английском языке Almost 45 western banks struggling to leave Russia due to ban imposed by authorities

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