Почтальоны в Азербайджане будут ездить на велосипедах

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству транспорта, связи и высоких технологий, объявило открытый тендер на закупку 25 единиц трехколесных велосипедов.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 50 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 12:00 17 июня в главный офис компании, расположенный по адресу: г.Баку, Насиминский район, ул. Узеира Гаджибекова, 72, а тендерные предложения - до 12:00 25 июня.

Результаты тендера будут объявлены в 12:00 29 июня на Едином портале государственных закупок.