О нас
Report Georgia
Аудио новости

Почему в Азербайджане не открываются новые банки?

Почему в Азербайджане не открываются новые банки? Вот уже 7 лет в Азербайджане не открываются новые банки.
Финансы
22 ноября 2021 г. 17:54
Почему в Азербайджане не открываются новые банки?

Вот уже 7 лет в Азербайджане не открываются новые банки.

Как сообщает Report, в последний раз Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию ОАО "Zıraat Bank Azerbaijan".

Впервые госбанк Турции вышел на азербайджанский рынок в 1998 году. В том году Zıraat Bank совместно с партнерами из Азербайджана создал "Azer-Turk Bank" и до сих пор имеет свою долю в этом банке.

В течение 2014-2021 годов количество банков в стране не только не увеличилось, но на фоне двукратной девальвации маната снизилось примерно на 42%, до 26. Вместо этого ускоренно росло количество небанковских кредитных организаций (НКО). Только в этом году ЦБА выдал 6 лицензий НКО, доведя их число до 54. Почему же нет интереса к открытию банков в стране?

Исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Жаля Гаджиева говорит, что в отличие от банков, НКО могут выдавать кредиты даже лицам, не имеющим кредитной истории.

"Центральный банк стремится к тому, чтобы на финансовом рынке было больше НКО, которые формируют клиентов”

Жаля Гаджиева

Исполнительный директор AMFA

“Хотя банк и НКО являются участниками финансового сектора, их целевые клиенты различны. Микрофинансовые организации заинтересованы в выдаче кредитов даже клиентам, не имеющим кредитной истории. То есть НКО - это организации, заинтересованные в принятии на себя рисков. Некоторые клиенты являются рисковыми и неинтересны банкам. Бывают периоды, когда у таких клиентов нет кредитной истории. Но с годами они становятся предпринимателями. Некоторые берут кредиты на обеспечение своих повседневных потребностей. Со временем их активность растет, и они становятся предпринимателями. Теперь они уже интересны банкам, поскольку у них сформирована кредитная история. Я думаю, что, возможно, политика ЦБА направлена на то, чтобы на финансовом рынке было больше НКО, которые формируют клиентов”.

По словам Гаджиевой, увеличение числа НКО позволит расширить доступ людей к финансовым ресурсам и создать конкуренцию на финансовых рынках: "В результате больше всего выиграют предприниматели или те, кто хочет стать предпринимателями. Есть большая масса людей, которые еще не являются предпринимателями, но хотят ими стать. Нужно время, чтобы они начали с небольших вложений и развили свою деятельность”.

Исполнительный директор считает, что необходимо усовершенствовать законодательство в отношении НКО: “Впервые микрофинансовые организации открылись в 1996 году в районах. Головные офисы многих из них находились в Барде, Гяндже, Нахчыване. Потому что основной целью был доступ жителей регионов к финансовым ресурсам. Что мы видим сегодня? Многие банки не могут найти клиентов, даже имея ликвидность. Это происходит потому, что рамки деятельности микрофинансовых организаций не сильно изменились с 1996 года. Каким же будет следующий шаг? Действующий закон о микрофинансовых организациях устарел. Сейчас цифровая эра, и, как и во всех сферах, важно совершенствовать, модернизировать и адаптировать законодательство, определяющее рамки деятельности финансовых учреждений, к требованиям эпохи".

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамлы говорит, что, несмотря на рост числа НКО в стране, банки по-прежнему занимают доминирующее положение в кредитовании, и конкурировать с ними непросто:

"Увеличение числа НКО повлияет как на процентные ставки по кредитам, так и приведет к расширению географии предложения кредитов"

Vüqar Bayramov

Депутат Милли Меджлиса

"Банки, похоже, не очень заинтересованы в региональном финансировании. Большая же часть НКО действует в регионах. По данным ЦБА, в настоящее время на долю Баку приходится 78% выданных банками кредитов или 12 млрд 104 млн манатов. Следовательно, остальные 22% приходится на регионы. Несмотря на увеличение числа НКО, их кредитный портфель составляет всего 418 млн манатов. Это равно 2,6% от общего кредитного портфеля. Это говорит о том, что банки сохраняют доминирующую позицию в предложении кредитов”.

По его словам, тот факт, что кредитных процедур в НКО меньше, чем в банках, приводит к увеличению их числа: “В целом увеличение числа НКО воспринимается положительно. Большое количество их влияет как на процентные ставки по кредитам, так и на расширение географии предложения кредитов. С другой стороны, условия в отношении НКО значительно мягче по сравнению с банками. Это также упростило создание НКО. К банкам более жесткие требования, и те, кто их не соблюдает, становятся банкротами. Их обязательства также достаточно высоки. Процесс показывает, что мы будем наблюдать увеличение числа НКО, особенно в регионах, и объема предлагаемых ими кредитов. Но, тем не менее, в кредитном портфеле и в последующие годы банки сохранят лидирующие позиции”.

Эксперт-экономист Джафар Ибрагимли также выдвигает на первый план жесткие требования для создания банка:

"НКО не представляют серьезных рисков для экономики"

Cəfər İbrahimli

&

“После 2015 года условия для открытия банка в стране усложнились. Банки какое-то время имели незначительную прибыль, а объем проблемных кредитов был большим. Создание нового банка нецелесообразно, так как рентабельность этой сферы неудовлетворительна. Предприниматели не могут соответствовать всем требованиям, поэтому открытие новых банков проблематично. Но в нынешних экономических условиях в стране достаточно банков".

Эксперт отметил, что поскольку портфели НКО небольшие по объему, легче обеспечить оперативное управление и более строгий контроль над активами:

“НКО не представляют серьезных рисков для экономики. У них есть ограничения на привлечение депозитов извне, и микрофинансовые организации не несут риска для средств населения. Большинство НКО действуют в регионах и финансируют сельскохозяйственный сектор. По этим причинам НКО чаще получают лицензии”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bankların sayı niyə artmır?

Другие новости из категории

ВБ готов поддержать приоритеты развития экономики Азербайджана до 2030 года
ВБ готов поддержать приоритеты развития экономики Азербайджана до 2030 года
22 ноября 2021 г. 13:24
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
Инвесткомпания Азербайджана выпускает облигации на 1 млн манатов
Инвесткомпания Азербайджана выпускает облигации на 1 млн манатов
22 ноября 2021 г. 12:54
Директор инвесткомпании Azfinance стал ее акционером
Директор инвесткомпании Azfinance стал ее акционером
22 ноября 2021 г. 12:22
Стоимость биткоина снизилась на 5%
Стоимость биткоина снизилась на 5%
22 ноября 2021 г. 11:01
Эксперт: Обновление правил листинга приведет к развитию рынка акций
Эксперт: Обновление правил листинга приведет к развитию рынка акций
22 ноября 2021 г. 10:38
На фоне укрепления доллара стоимость золота снижается
На фоне укрепления доллара стоимость золота снижается
22 ноября 2021 г. 10:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2021)
22 ноября 2021 г. 09:45
Чистая прибыль небанковской кредитной организации MCB снизилась на 21%
Чистая прибыль небанковской кредитной организации MCB снизилась на 21%
20 ноября 2021 г. 16:30
Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно
20 ноября 2021 г. 04:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi