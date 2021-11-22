Почему в Азербайджане не открываются новые банки?

Вот уже 7 лет в Азербайджане не открываются новые банки.

Вот уже 7 лет в Азербайджане не открываются новые банки.

Как сообщает Report, в последний раз Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию ОАО "Zıraat Bank Azerbaijan".

Впервые госбанк Турции вышел на азербайджанский рынок в 1998 году. В том году Zıraat Bank совместно с партнерами из Азербайджана создал "Azer-Turk Bank" и до сих пор имеет свою долю в этом банке.

В течение 2014-2021 годов количество банков в стране не только не увеличилось, но на фоне двукратной девальвации маната снизилось примерно на 42%, до 26. Вместо этого ускоренно росло количество небанковских кредитных организаций (НКО). Только в этом году ЦБА выдал 6 лицензий НКО, доведя их число до 54. Почему же нет интереса к открытию банков в стране?

Исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Жаля Гаджиева говорит, что в отличие от банков, НКО могут выдавать кредиты даже лицам, не имеющим кредитной истории.

"Центральный банк стремится к тому, чтобы на финансовом рынке было больше НКО, которые формируют клиентов” Жаля Гаджиева Исполнительный директор AMFA

“Хотя банк и НКО являются участниками финансового сектора, их целевые клиенты различны. Микрофинансовые организации заинтересованы в выдаче кредитов даже клиентам, не имеющим кредитной истории. То есть НКО - это организации, заинтересованные в принятии на себя рисков. Некоторые клиенты являются рисковыми и неинтересны банкам. Бывают периоды, когда у таких клиентов нет кредитной истории. Но с годами они становятся предпринимателями. Некоторые берут кредиты на обеспечение своих повседневных потребностей. Со временем их активность растет, и они становятся предпринимателями. Теперь они уже интересны банкам, поскольку у них сформирована кредитная история. Я думаю, что, возможно, политика ЦБА направлена на то, чтобы на финансовом рынке было больше НКО, которые формируют клиентов”.

По словам Гаджиевой, увеличение числа НКО позволит расширить доступ людей к финансовым ресурсам и создать конкуренцию на финансовых рынках: "В результате больше всего выиграют предприниматели или те, кто хочет стать предпринимателями. Есть большая масса людей, которые еще не являются предпринимателями, но хотят ими стать. Нужно время, чтобы они начали с небольших вложений и развили свою деятельность”.

Исполнительный директор считает, что необходимо усовершенствовать законодательство в отношении НКО: “Впервые микрофинансовые организации открылись в 1996 году в районах. Головные офисы многих из них находились в Барде, Гяндже, Нахчыване. Потому что основной целью был доступ жителей регионов к финансовым ресурсам. Что мы видим сегодня? Многие банки не могут найти клиентов, даже имея ликвидность. Это происходит потому, что рамки деятельности микрофинансовых организаций не сильно изменились с 1996 года. Каким же будет следующий шаг? Действующий закон о микрофинансовых организациях устарел. Сейчас цифровая эра, и, как и во всех сферах, важно совершенствовать, модернизировать и адаптировать законодательство, определяющее рамки деятельности финансовых учреждений, к требованиям эпохи".

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамлы говорит, что, несмотря на рост числа НКО в стране, банки по-прежнему занимают доминирующее положение в кредитовании, и конкурировать с ними непросто:

"Увеличение числа НКО повлияет как на процентные ставки по кредитам, так и приведет к расширению географии предложения кредитов" Vüqar Bayramov Депутат Милли Меджлиса

"Банки, похоже, не очень заинтересованы в региональном финансировании. Большая же часть НКО действует в регионах. По данным ЦБА, в настоящее время на долю Баку приходится 78% выданных банками кредитов или 12 млрд 104 млн манатов. Следовательно, остальные 22% приходится на регионы. Несмотря на увеличение числа НКО, их кредитный портфель составляет всего 418 млн манатов. Это равно 2,6% от общего кредитного портфеля. Это говорит о том, что банки сохраняют доминирующую позицию в предложении кредитов”.

По его словам, тот факт, что кредитных процедур в НКО меньше, чем в банках, приводит к увеличению их числа: “В целом увеличение числа НКО воспринимается положительно. Большое количество их влияет как на процентные ставки по кредитам, так и на расширение географии предложения кредитов. С другой стороны, условия в отношении НКО значительно мягче по сравнению с банками. Это также упростило создание НКО. К банкам более жесткие требования, и те, кто их не соблюдает, становятся банкротами. Их обязательства также достаточно высоки. Процесс показывает, что мы будем наблюдать увеличение числа НКО, особенно в регионах, и объема предлагаемых ими кредитов. Но, тем не менее, в кредитном портфеле и в последующие годы банки сохранят лидирующие позиции”.

Эксперт-экономист Джафар Ибрагимли также выдвигает на первый план жесткие требования для создания банка:

"НКО не представляют серьезных рисков для экономики" Cəfər İbrahimli &

“После 2015 года условия для открытия банка в стране усложнились. Банки какое-то время имели незначительную прибыль, а объем проблемных кредитов был большим. Создание нового банка нецелесообразно, так как рентабельность этой сферы неудовлетворительна. Предприниматели не могут соответствовать всем требованиям, поэтому открытие новых банков проблематично. Но в нынешних экономических условиях в стране достаточно банков".

Эксперт отметил, что поскольку портфели НКО небольшие по объему, легче обеспечить оперативное управление и более строгий контроль над активами:

“НКО не представляют серьезных рисков для экономики. У них есть ограничения на привлечение депозитов извне, и микрофинансовые организации не несут риска для средств населения. Большинство НКО действуют в регионах и финансируют сельскохозяйственный сектор. По этим причинам НКО чаще получают лицензии”.