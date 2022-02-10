Почему в Азербайджане ипотеку на покупку частного дома берет малая часть граждан?

Согласно статистике, обнародованной на днях Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, 93% ипотечных кредитов, выданных в Азербайджане по государственной линии, были направлены на приобретение квартир, а 7% - частных домов. Очевидно, что удельный вес покупа

Согласно статистике, обнародованной на днях Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, 93% ипотечных кредитов, выданных в Азербайджане по государственной линии, были направлены на приобретение квартир, а 7% - частных домов. Очевидно, что удельный вес покупающих частный дом в ипотеку не превышает 10%. Report попытался прояснить причины такого положения дел.

Граждане проявляют интерес главным образом к покупке квартир

Начальник отдела создания ипотечных продуктов одного из азербайджанских банков Рашад Мамедов отметил, что небольшое количество частных домов, купленных в кредит, обусловлено пожеланием граждан: "У банков нет лимита выдачи ипотечных кредитов на приобретение частных домов. На ипотечный кредит приобретаются преимущественно дома в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте. А здесь жилье - это главным образом квартиры, а не частные дома. Потому что квартиры более ликвидны и их можно легко продать. Цены на квартиры постепенно растут. А частный дом, купленный, скажем, за 100 тысяч манатов, завтра может стоить 50 тысяч манатов. Кроме того, расходы на содержание частных домов высоки. Особенно это касается затрат на теплоснабжение. А человек, покупающий недвижимость в ипотеку, не хочет слишком обременять себя расходами. Кроме того, квартиры удобно сдавать в аренду".

Банки настороженно относятся к кредитованию частных домов

Банки не проявляют особого интереса к выдаче кредитов на покупку частных домов. По словам Р.Мамедова, кредитные организации избегают кредитования такой недвижимости, относятся к ним настороженно: "Для ипотечного кредитования должно быть заключение уполномоченной оценочной компании, в котором отражено состояние дома, его ликвидность и стоимость. Когда оценщик заявляет, что дом построен не по нормам, находится в аварийном состоянии или не соответствует уровню жизни, банк не может взять его в залог и кредитовать".

Возможностей граждан хватает главным образом на покупку квартир

Начальник отдела ипотечного кредитования одного из местных банков Халид Гатамов отмечает, что для многих приобретающих жилье в ипотеку - это единственная жилплощадь: "Из 150 ипотечных кредитов, выданных нашим банком в прошлом году, только 11 были выделены для приобретения частных домов. У большинства клиентов нет иного жилья и денег в их распоряжении хватает только на покупку квартиры. Потому что трудно найти дом, соответствующий их бюджету".

На большинство частных домов нет надлежащих документов

Эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев связывает низкое кредитование частных домов с тем, что на многие из них нет надлежащих документов: "Оставленная в залог недвижимость должна иметь государственную регистрацию. На большинство частных домов нет надлежащих документов. Граждане решают жилищный вопрос, построив дом в окрестностях Баку и в итоге на Абшеронском полуострове насчитывается около 500 тысяч частных домов. Но продать их кому-то в ипотеку - большая проблема, потому что у них нет "купчей". А дома с надлежащей документацией стоят дорого. Более того, установленный государством кредитный лимит (150 тысяч манатов) в большинстве случаев не позволяет приобрести добротный частный дом".