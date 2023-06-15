Почему страховые компании в Азербайджане зависимы от банков?

В Азербайджане по-прежнему существует проблема зависимости страховых компаний от банков, иными словами, неспособности действовать отдельно от банков.

В Азербайджане по-прежнему существует проблема зависимости страховых компаний от банков, иными словами, неспособности действовать отдельно от банков.

Проблема больше связана с тем, что два финансовых учреждения представлены в одном холдинге.

В этом случае счета страховой компании находятся в "родственном" банке, причем ее рынок формируется за счет ипотечных и автокредитов, выданных "родственным" банком. То есть, если банк предоставляет кому-то кредит на недвижимое и движимое имущество при условии взятия имущества в залог, то страхование этого имущества поручается родственной страховой компании.

Опыт последних 10 лет показывает, что как только в каком-то банке возникают проблемы или у банка аннулируется лицензия, связанная с ним страховая компания сталкивается с серьезными проблемами и вынуждена постепенно уходить с рынка. Например, отмена лицензии "Royal Bank" в 2012 году постепенно привела к прекращению деятельности близкой к нему компании "Royal Sığorta". Ликвидированные в 2016 году "Bank of Azerbaijan”, “Bank Standard”, “Technika Bank” и “Zamin Bank” потянули за собой компании "Qarant Sığorta", "Standard Sığorta", "Alfa Sığorta" и "Basak-Inam Sığorta" соответственно. А в 2020 году с закрытием "Amrah Bank" и "NBC Bank" были вынуждены уйти с рынка соответственно компании "Amrah Sığorta" и "Ravan Sığorta". В 2023 году была аннулирована лицензия "Günay Bank", и в настоящее время нет гарантии, что близкая к нему компания "Günay Sığorta" не испытает серьезных проблем.

Report изучил мнения экономистов-экспертов относительно такой нежелательной для страхового рынка зависимости.

По словам Халида Керимли, акционерами страховых компаний в основном являются банки, что создает взаимозависимость между сторонами: “Банк, естественно, направляет страхование по выданным кредитам в свою компанию. При этом и деньги остаются в банке (не уходят на сторону), и функционирует родственная структура. А страховая компания держит счет в банке-владельце, все операции осуществляются через "родственный" банк. Таким образом, две организации работают в зависимости друг от друга. А когда у банка начинаются проблемы, страховая компания тоже испытывает трудности. Иногда бывает, что банк на пути к банкротству выводит деньги, вложенные в уставный капитал страховой компании, и тем самым компания закрывается".

В общественном объединении "Ассоциация страховщиков Азербайджана" сообщили Report, что в настоящее время страховые компании не имеют серьезной зависимости от банков: "Просто в некоторых случаях банки и страховые компании работают под одним брендом. Здесь речь не идет о какой-либо зависимости. В соответствии с установленными нормативными актами страховые компании также могут хранить свои накопленные средства в банках, работающих в нашей стране, в рамках своих инвестиционных правил. Этот процесс осуществляется в соответствии с требованиями, установленными ЦБА в отношении диверсификации фондов. Эти требования рассчитаны на непосредственное обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. Правильное выполнение процесса в рамках существующих требований находится под непосредственным контролем ЦБА. С другой стороны, негативное влияние закрытия банка на страховую компанию, работающую под тем же брендом, может быть связано с тем, что компания хранит большую часть своих собранных средств в "ближайшем" к ней банке. В результате банкротство и закрытие банка, естественно, могут повлиять на страховую компанию”.