Почему проблемные кредиты банков вдвое превышают показатели, объявленные ЦБА?

По состоянию на 1 октября этого года, согласно отчетам о кредитных рисках 21 из 22 банков Азербайджана, общая сумма просроченных кредитов в стране составляет не менее 962 млн манатов. Однако Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сообщал, что на конец сентяб

По состоянию на 1 октября этого года, согласно отчетам о кредитных рисках 21 из 22 банков Азербайджана, общая сумма просроченных кредитов в стране составляет не менее 962 млн манатов. Однако Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сообщал, что на конец сентября просроченные кредиты в стране составляли 480 млн манатов.

Report обратился к регулирующему органу с вопросом о причинах подобной разницы.

В ЦБА отметили, что это связано с различными подходами: "В статистическом бюллетене ЦБА за основу берется подход Международного валютного фонда, и опубликованные показатели охватывают только просроченную часть (свыше 30 дней) основного долга по кредиту. Банки же, согласно международной практике банковского надзора, в сумму просроченных кредитов (30+ дней) включают полный остаток по основному долгу кредита. Дополнительно сообщаем, что ЦБА ежемесячно публикует на своем веб-сайте статистику неработающих кредитов (просрочка более 90 дней). По состоянию на 30 сентября этот показатель составил 707,3 млн манатов".