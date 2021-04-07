О нас
Report Georgia
Аудио новости

Какие платежные терминалы в Азербайджане распознают новые банкноты?

Какие платежные терминалы в Азербайджане распознают новые банкноты? Наблюдаются проблемы в связи с распознаванием платежными терминалами новых банкнот достоинством 1, 5 и 50 манатов
Финансы
7 апреля 2021 г. 12:16
Какие платежные терминалы в Азербайджане распознают новые банкноты?
0 : 00
0 : 00

В Азербайджане наблюдаются проблемы в связи с распознаванием платежными терминалами новых банкнот достоинством 1, 5 и 50 манатов. Желающие оплатить через терминал не могут это сделать, поскольку он не принимает и возвращает новые банкноты.

Report связался с представителями некоторых платежных систем, чтобы выяснить причину проблемы.

Как сообщили на горячей линии платежной системы Milliön, многие терминалы уже принимают новые банкноты номиналом 1, 5 и 50 манатов:

“Процесс адаптации осуществляется поэтапно. Поэтому есть терминалы, которые пока не принимают новые банкноты. Наши технические работники обходят терминалы и проводят процедуры адаптации. Во многих терминалах этот вопрос уже решен. В качестве примеров можно привести терминал в Wine House на улице Хагани в Сабаильском районе, на улице Низами в Насиминском районе перед магазином Belaruski, терминал в здании Министерства по чрезвычайным ситуациям на улице Физули, терминал рядом с BakuMart на улице Зивербека Ахмедбекова в Ясамальском районе. На 5 апреля уже завершен процесс адаптации новых банкнот в 1 146 наших терминалах”.

Как сообщили на горячей линии платежной системы E-manat, ни один из терминалов системы пока не принимает новые банкноты:

"Пока новые деньги не принимаются ни в одном из наших терминалов, поскольку не обновлено программное обеспечение. В настоящее время проводятся определенные технические работы. Но мы не можем предоставить точную информацию о том, когда завершиться процесс. В ближайшее время вопрос найдет свое решение”.

Из Express Bank сообщили, что все терминалы Expresspay принимают новые банкноты: "Процесс адаптации завершен, и уже почти месяц как все терминалы распознают новые банкноты".

Отметим, что денежные знаки номиналом 1, 5 и 50 манатов находятся в обороте с января 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı ödəniş terminalları yeni əsginasları niyə tanımır?

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi