Какие платежные терминалы в Азербайджане распознают новые банкноты?

Наблюдаются проблемы в связи с распознаванием платежными терминалами новых банкнот достоинством 1, 5 и 50 манатов

В Азербайджане наблюдаются проблемы в связи с распознаванием платежными терминалами новых банкнот достоинством 1, 5 и 50 манатов. Желающие оплатить через терминал не могут это сделать, поскольку он не принимает и возвращает новые банкноты.

Report связался с представителями некоторых платежных систем, чтобы выяснить причину проблемы.

Как сообщили на горячей линии платежной системы Milliön, многие терминалы уже принимают новые банкноты номиналом 1, 5 и 50 манатов:

“Процесс адаптации осуществляется поэтапно. Поэтому есть терминалы, которые пока не принимают новые банкноты. Наши технические работники обходят терминалы и проводят процедуры адаптации. Во многих терминалах этот вопрос уже решен. В качестве примеров можно привести терминал в Wine House на улице Хагани в Сабаильском районе, на улице Низами в Насиминском районе перед магазином Belaruski, терминал в здании Министерства по чрезвычайным ситуациям на улице Физули, терминал рядом с BakuMart на улице Зивербека Ахмедбекова в Ясамальском районе. На 5 апреля уже завершен процесс адаптации новых банкнот в 1 146 наших терминалах”.

Как сообщили на горячей линии платежной системы E-manat, ни один из терминалов системы пока не принимает новые банкноты:

"Пока новые деньги не принимаются ни в одном из наших терминалов, поскольку не обновлено программное обеспечение. В настоящее время проводятся определенные технические работы. Но мы не можем предоставить точную информацию о том, когда завершиться процесс. В ближайшее время вопрос найдет свое решение”.

Из Express Bank сообщили, что все терминалы Expresspay принимают новые банкноты: "Процесс адаптации завершен, и уже почти месяц как все терминалы распознают новые банкноты".

Отметим, что денежные знаки номиналом 1, 5 и 50 манатов находятся в обороте с января 2021 года.