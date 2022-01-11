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Почему не выгодно покупать криптовалюту в Азербайджане?

Почему не выгодно покупать криптовалюту в Азербайджане? Хотя интерес к криптовалюте растет во всем мире, в Азербайджане считается, что вкладываться в криптовалюту невыгодно.
Финансы
11 января 2022 г. 17:55
Почему не выгодно покупать криптовалюту в Азербайджане?

Хотя интерес к криптовалюте растет во всем мире, в Азербайджане считается, что вкладываться в криптовалюту невыгодно.

В заявлении Report криптоинвестор Эльнур Гулиев отметил, что удобнее всего приобретать криптовалюту через обменные сервисы:

"Они предлагают обмен самых популярных криптовалют и токенов, которые, как правило, входят в ТОП-20 по рыночной капитализации. Для проведения операций на сервисах не требуется регистрация или загрузка каких-либо документов, что еще больше упрощает работу пользователей", - отметил он.

По словам Гулиева, в настоящее время существует более 400 обменных сервисов: "Они отличаются друг от друга количеством обмениваемых криптовалют, размером комиссии, возможностью пополнения картами MasterCard/Visa, разнообразием используемых электронных кошельков. В то же время покупка с рук рискованный и незаконный процесс".

Отсутствие интереса к этой сфере в нашей стране эксперт обосновывает низким уровнем технических знаний и высокими налогами: “Поскольку для покупки криптовалюты в Азербайджане предусмотрена комиссия в 10% и налог на добавленную стоимость в 18%, покупатели мало этим интересуются. Во многих странах мира существуют процентные ставки, они не такие высокие".

Э.Гулиев отмечает, что в настоящее время ни одна компания в Азербайджане не занимается продажей криптовалют по причине отсутствия законодательства в этой области.

Статистику страны по криптовалюте можно узнать, зарегистрировавшись на сайтах биржи и посмотрев список пользователей из Азербайджана. Но и это не может считаться прозрачным показателем, поскольку биржи не обязаны раскрывать статистику.

В настоящее время самой дорогой монетой на рынке криптовалют является биткоин. Стоимость одного токена составляет 71 227,28 маната.

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