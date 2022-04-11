Почему надо страховать гражданскую ответственность за эксплуатацию недвижимого имущества?

Взрыв, произошедший 3 апреля в одном из ночных клубов Баку, а также причиненный им вред здоровью и имуществу окружающих, сделал актуальным вопрос введения обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества.

Взрыв, произошедший 3 апреля в одном из ночных клубов Баку, а также причиненный им вред здоровью и имуществу окружающих, сделал актуальным вопрос введения обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Кто и в каких случаях может воспользоваться данным видом страхования?



Report побеседовал на эту тему с экспертом Ассоциации страховщиков Азербайджана Эмилем Агабагыровым.

Эксперт отмечает, что обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимости распространяется только на нежилые объекты: "Этот вид страхования покрывает убытки в размере 100 тысяч манатов за пожар, взрыв, затопление и другие события, связанные с эксплуатацией нежилых объектов. Из этой суммы 50 тысяч манатов выплачиваются за ущерб здоровью, а 50 тысяч - за ущерб имуществу. Но плата за вред здоровью одного лица составляет максимум 5 тысяч манатов. То есть, если пострадало 5 человек, то им выплачивается не 50 тысяч, а 25 тысяч манатов. А на оплату ущерба имуществу лимит не установлен".

По его словам, желающие застраховать гражданскую ответственность в связи с эксплуатацией недвижимости должны выплачивать 30-120 манатов: "Конкретная сумма зависит от вида деятельности объекта. Например, из-за большого риска на АЗС страховые сборы высокие. Но у объекта, занимающегося мелкой торговлей, предоставляющего юридические или бухгалтерские услуги, взносы ниже".

Согласно закону "Об обязательном страховании", только юридические лица могут воспользоваться этим видом страхования.



Эксперт страхового рынка Илькин Ибрагимов говорит, что если компании, владеющие объектом, не приобретают этот вид страхования, то они несут ответственность на основании Кодекса об административных правонарушениях и уплачивают штраф. Контроль за процессом осуществляет Министерство по чрезвычайным ситуациям и его структуры.

Хотя страхование гражданской ответственности при эксплуатации недвижимости является обязательным, некоторые страховые компании предлагают добровольное страхование. По словам Ибрагимова, воспользоваться добровольным видом страхования могут и физические лица: "Например, если сосед заливает квартиру, данный вид страхования гарантирует возмещение этого ущерба”.