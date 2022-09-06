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Почему ИКГФ не выпускает облигации в инвалюте?

Почему ИКГФ не выпускает облигации в инвалюте? "Согласно действующему законодательству, ипотечные кредиты могут выдаваться только в манатах. В случае предоставления кредитов в манатах и привлечения средств в иностранной валюте фонд может столкнуться с риском открытой валютной позиции в будущем".
Финансы
6 сентября 2022 г. 14:53
Почему ИКГФ не выпускает облигации в инвалюте?

"Согласно действующему законодательству, ипотечные кредиты могут выдаваться только в манатах. В случае предоставления кредитов в манатах и привлечения средств в иностранной валюте фонд может столкнуться с риском открытой валютной позиции в будущем".

Об этом в интервью Report сообщил генеральный директор Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Ильхам Келешов.

"Учитывая долгосрочность ипотечного кредитования, вероятность валютных рисков, связанных с привлечением средств в иностранной валюте, еще выше. Ярким примером этого являются последствия как для граждан, так и для государственного бюджета в результате реализации валютного риска на рынке ипотечных кредитов в таких странах, как Россия и Казахстан", - отметил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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