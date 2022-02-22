Почему банки не находят желающих взять ипотечных кредит?

Уполномоченные банки Фонда гарантирования ипотечных кредитов испытывают трудности с реализацией квоты, выделенной им Фондом 24 января этого года.

Уполномоченные банки Фонда гарантирования ипотечных кредитов испытывают трудности с реализацией квоты, выделенной им Фондом 24 января этого года.

К такому выводу Report пришел в результате проведенного анализа.

Годовая процентная ставка снижена до 7%

Большинство банков, которые обычно не идут на компромисс в отношении годовой процентной ставки по ипотечным кредитам, теперь предлагают кредиты под 7% годовых вместо обычных 8%. Кроме того, портал электронного правительства (e-gov.az), похоже, открыт для ипотечного кредитования практически для всех банков. Правда, речь идет только об обычных ипотечных кредитах (не все банки имеют квоту на льготные ипотечные кредиты), но в любом случае у граждан есть широкий выбор между банками для получения кредита.

Банки, предоставляющие ипотечные кредиты по государственной программе, признают, что спрос на этот продукт невелик. Кредитные специалисты отмечают, что в последнее время в стране резко выросли цены на недвижимость, поэтому количество желающих приобрести жилье по ипотечному кредиту весьма ограничено.

"Ипотечные кредиты выдаются в основном на новые и дорогие квартиры"

Эксперты рынка недвижимости говорят о росте цен на жилье. По словам Эльнура Фарзалиева, в последнее время цены на квартиры, особенно в новостройках (небоскребах), значительно выросли. Банки стараются предоставлять ипотечные кредиты на новые квартиры.

"Стоимость таких квартир в высотных домах, построенных в пригороде Баку, составляет не менее 100-150 тысяч манатов. Лимит по государственной программе составляет 150 000 манатов для обычных ипотечных кредитов и 100 000 манатов для льготных ипотечных кредитов. Поэтому те, кто планирует взять ипотеку, сталкиваются с проблемой. Гражданин, которому банк готов предоставить кредит в размере 100 000 манатов, может купить только однокомнатную квартиру в новостройке. В девяти- и десятиэтажных построенных в советское время зданиях за эту цену можно найти 2-3-комнатную квартиру. Однако банки не заинтересованы в предоставлении ипотечных кредитов на покупку жилья в таких зданиях", - отметил эксперт.

"Клиентов, соответствующих условиям получения ипотечного кредита, немного"

Кроме того, по словам эксперта, сегодня мало клиентов соответствуют условиям получения ипотечного кредита, установленным в Азербайджане. Поэтому банкам просто некому выдавать ипотечные кредиты.

"Большинство из тех, кто подходит под условия получения ипотеки, уже оформили ее. Остальные желающие по большей части не соответствуют по уровню заработной платы. Работники многих сфер не могут получить ипотечный кредит из-за низких зарплат. Еще одна популярная причина отказа - это наличие у заявителей кредитов в других банках. Даже если у гражданина есть долг по кредиту на бытовую технику, ипотечный кредит ему не дают", - говорит Э.Фарзалиев.

"Количество браков уменьшилось"

"Еще одной причиной низкого спроса на ипотечные кредиты в Азербайджане является ситуация, вызванная пандемией коронавируса (COVID-19). Значительная часть тех, кто покупает жилье в ипотеку, - это те, кто готовится к браку или только что вступил в брак. Сейчас количество браков меньше, чем в прошлом. Этот фактор также снизил спрос на ипотечные кредиты".

Отметим, что в 2021 году ипотечное кредитование по государственной программе в Азербайджане увеличилось на 38,4% по сравнению с 2020 годом и составило 356,3 млн манатов.