Побит рекорд налоговых поступлений в государственный бюджет

Не ошибемся, если скажем, что пандемия коронавируса (COVID-19) в разной степени затронула все направления бизнеса. При этом, в числе, ощутивших ее влияние в наибольшей степени оказался малый и средний бизнес.

Не ошибемся, если скажем, что пандемия коронавируса (COVID-19) в разной степени затронула все направления бизнеса. При этом, в числе, ощутивших ее влияние в наибольшей степени оказался малый и средний бизнес.

Как сообщает Oxu.az, некоторые предприниматели смогли достаточно быстро адаптироваться к удаленной работе, а некоторые сферы только начинают вставать на ноги - например, рестораны, гостиницы, спортивные залы... В то же время, сложившаяся ситуация подтолкнула бизнес к развитию. Инновации вышли на первый план как средство для решения текущих проблем и как инструмент для развития в будущем. Пандемия привела к ощутимому изменению моделей поведения клиентов и методов ведения бизнеса в условиях ограничительных мер, а также к росту конкуренции, цифровизации и использования электронных услуг.

Карантинный режим и связанные с ним меры стали дополнительным катализатором для продвижения цифровизации как в частном, так и в государственном секторе, в том числе в сфере налогообложения. Функционирующие в Азербайджане европейские компании, подтверждают, что возможность использования налоговых деклараций и другой документации в режиме онлайн заметно повышает эффективность процедур отчетности по времени. Они уверены, что дальнейшее расширение цифровизации в системе налогообложения и ее использование большим количеством местных компаний еще больше уменьшит "теневую экономику" и будет способствовать улучшению делового климата в Азербайджане.

Конечно, пока рано говорить о наступлении "золотого века", а именно о полной гармонии между государственной системой управления и бизнесом, но имеющиеся оценки и результаты дают надежду на дальнейшие улучшения.

С одной стороны, государство нацелено на максимальное устранение лазеек в законодательстве параллельно с ужесточением контроля за его соблюдением. А с другой стороны все больше предпринимателей выходят из тени и не обращаются к "серым" бизнес-схемам. В частности, неоднократно были заявления Государственной налоговой службы Азербайджана на предмет ведения внутренней зачистки рядов и выявления фактов злоупотребления служебным положением. В ведомстве отмечают, что само применение электронной системы сводит возможность появления коррупционных схем к минимуму. Предпринимателю стало выгоднее платить налоги, чем совершать подозрительные и незаконные сделки.

Результатом проводимой налоговой политики является постоянный рост фискальных поступлений в государственную казну. Так, обеспечение налоговых поступлений в государственный бюджет бьет новые рекорды. За январь-май 2021 года налоговые поступления в государственный бюджет превысили 3,8 мрлд манатов, что на 27,1% больше, чем прогнозировалось. Важно отметить, что 2,75 млрд манатов из суммы поступлений приходится на ненефтяной сектор.

Этому росту способствовали как увеличение числа зарегистрированных налогоплательщиков и, в первую очередь, активных плательщиков, а также меры по введению эффективного контроля за налоговой базой, совершенствованию налогового администрирования и ведению налогового учета.

Выполнение и даже перевыполнение налогового прогноза не за счет вала, как прежде, а благодаря применению гибких инструментов воздействия, заслуживает высокой оценки. Проводимая работа в области обеспечения прозрачности оборота, значительное повышение уровня декларирования доходов и добровольного декларирования, проводимые реформы в налоговом администрировании, темпы роста, наблюдаемые в отдельных секторах экономики, привели к увеличению налоговых поступлений как по видам платежей, так и в большинстве сфер ненефтегазового сектора.

"Существенные шаги, предпринятые налоговыми органами для упрощения процедур, снижения налогового бремени и повышения эффективности сбора налогов, наряду со снижением ставки упрощенного налога (с 4% до 2%) и введением льгот для частного ненефтяного сектора, явно придали дополнительный импульс иностранному бизнесу, работающему в Азербайджане", - говорится в отчете по бизнес-климату в Азербайджане за 2020 год, составленному германо-азербайджанской торговой палатой и компанией KPMG-Azerbaijan.

По оценкам компаний, после реализации указанных мер, масштабы теневой экономики и неформальной занятости заметно снизились.

"Это привело к увеличению количества заключенных трудовых договоров и росту налоговых поступлений в государственный бюджет. Учитывая это, неудивительно, что 7 из 10 (69%) опрошенных иностранных компаний считают налоговые реформы наиболее эффективными", - отмечается в отчете.

В январе-мае 2021 года поступления по страховым взносам также были перевыполнены. Так, сборы по обязательному государственному социальному страхованию составили 1 531 000 000 манатов, поступления по страхованию от безработицы - 52,4 млн манатов. За 5 месяцев исполнение поступлений по вышеуказанным страховым взносам составило 111% и 109,6% соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по небюджетным организациям выросли на 13,6% и 15,9% соответственно.

Особое место в рамках налоговых реформ уделяется обеспечению прозрачности трудовых отношений. Так, освобождение от налогов в 2019 году части дохода для физических лиц, задействованных в частном сегменте ненефтяного сектора (до 8 000 манатов), способствовало созданию новых рабочих мест и позволило обеспечить прозрачность трудовых доходов. Кроме того, изменения в Трудовой кодекс ужесточили требования к работодателям на предмет заключения трудовых договоров и, естественно, способствовали обелению трудовых доходов.

Реформы способствовали увеличению доли наемных работников в общей численности занятого населения и, как следствие, увеличению уровня участия работников на официальном рынке труда и в пенсионной системе. Увеличение числа наемных работников создает благоприятные условия для увеличения размера фонда зарплаты и его удельного веса в ВВП и доходах населения. Адекватное увеличение количества зарплатных карт также подтверждает процесс сокращения масштабов нелегального рынка труда.

Индикаторами, подтверждающими процесс обеления экономики, являются рост оборота, облагаемого НДС, и оборота в ненефтяном секторе, а также показатель роста оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур.

Бизнес в Азербайджане становится все более прозрачным, но, как говорится, совершенству нет предела. Часто высказываются опасения по поводу искусственных и бюрократических барьеров, нечетких аргументов и необъективных решений налоговых органов. Следовательно, бизнес-сообщество видит дальнейший потенциал и потребность в улучшении и, соответственно, призывает к продолжению реформ, что приведет к обеспечению еще большей прозрачности налоговой системы, в конечном итоге, укрепит взаимное доверие между налогоплательщиками и соответствующими органами.