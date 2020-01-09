По выданным Bank Standard кредитам идет 2 582 судебных процесса

По выданным ликвидируемым Bank Standard кредитам идет 2 582 судебных процесса.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) - ликвидатора банка - Вугар Абдуллаев.
По его словам, некоторые судебные дела уже в производстве: "Общая сумма кредитов по этим делам составляет 230 млн манатов".
Абдуллаев также сообщил, что в период ликвидации заемщики банка погасили задолженности перед ADIF на сумму 84 млн манатов, а на баланс фонда взято имущество в размере 60 млн манатов.
Tural İbadlıАвтор новости