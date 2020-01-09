 Наверх

По выданным Bank Standard кредитам идет 2 582 судебных процесса

По выданным Bank Standard кредитам идет 2 582 судебных процесса
© Report

По выданным ликвидируемым Bank Standard кредитам идет 2 582 судебных процесса.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) - ликвидатора банка - Вугар Абдуллаев.

По его словам, некоторые судебные дела уже в производстве: "Общая сумма кредитов по этим делам составляет 230 млн манатов".

Абдуллаев также сообщил, что в период ликвидации заемщики банка погасили задолженности перед ADIF на сумму 84 млн манатов, а на баланс фонда взято имущество в размере 60 млн манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!