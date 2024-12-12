ПО "Телерадио" вышло в прибыль по итогам 2023 года

11:06

Производственное объединение (ПО) "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана завершило 2023 год с чистой прибылью в 163 тыс. манатов против убытка в размере 959 тыс. манатов по итогам 2022 года.

Как сообщает Report, в 2023 году доходы объединения составили 11,188 млн манатов (на 3,95% больше, чем в 2022 году), общие и административные расходы - 3,834 млн манатов (-24,2%), операционные расходы - 5,956 млн манатов (+13,7% ), расходы на амортизацию - 1,655 млн манатов (-8,2%).

По состоянию на 1 января 2024 года активы ПО равны 36,606 млн манатов (+85,2%), обязательства - 17,171 млн манатов (+34,4 раза), капитал - 19,435 млн манатов (+0,85%).

ПО "Телерадио" создано в 2004 году. Его уставный капитал составляет 8,359 млн манатов.