Россия огласила сумму незаконно выведенного из страны капитала

Сумма невозвращенных из-за рубежа средств и незаконно выведенного из РФ капитала в 2018 году составила 370 млрд рублей.

Как передает Report, об этом сообщает Прайм, ссылаясь на информацию Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Общая сумма невозвращенных из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств составила 370 млрд рублей в 2018 году. По результатам их рассмотрения возбуждено 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд рублей», — заявили в ФТС.

В 2018 году таможенные органы зарегистрировали 1 643 сообщения об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, а также совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В 2017 году было возбуждено 289 уголовных дел, в 2016 году — 312, отметили в ведомстве.