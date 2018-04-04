По причине торговой войны между США и Китаем снизился курс доллара

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Торговая война между США и Китаем оказала негативное влияние на курс доллара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, после заявления правительства Китая о введении таможенных пошлин на 106 наименований продукции производства США, американская валюта подешевела по отношению к другим ведущим мировыми валютам. Соотношение валют USD/EUR выросло на 0,2% - до 1,2291, соотношение JPY/USD - снизилось на 0,3% - до 106,22.